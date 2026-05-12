Natación, surf o skate: Santa Cruz abre la inscripción para las actividades de verano

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Servicio de Deportes y Calidad de Vida, abrirá el próximo miércoles, 20 de mayo, las inscripciones para una nueva edición de la campaña “Santa Cruz Entrena. Campaña de Verano 2026”, una iniciativa destinada a promover hábitos de vida saludables y fomentar la práctica deportiva entre la población infantil y juvenil durante el periodo vacacional.
La programación de este verano incluye una variada oferta de actividades adaptadas a diferentes edades y niveles, entre las que destacan los cursillos de natación en la Piscina Municipal Acidalio Lorenzo, talleres de iniciación al skate y break dance, el Campus de Surf en Taganana y el Campus Multideporte de Las Teresitas.
El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, señala que “esta campaña representa una apuesta firme por el deporte como herramienta educativa, integradora y de bienestar social, ofreciendo alternativas de ocio activo y saludable para las familias del municipio”.
Por su parte, la concejala de Deportes y Calidad de Vida, Alicia Cebrián, destaca que “Santa Cruz Entrena continúa consolidándose como un programa de referencia en la promoción deportiva municipal, acercando actividades innovadoras y accesibles a diferentes puntos de la ciudad”.
La campaña se desarrollará en instalaciones municipales y espacios naturales emblemáticos del litoral santacrucero, permitiendo combinar deporte, convivencia y disfrute del entorno. Las actividades forman parte del programa municipal “Santa Cruz Entrena”, desarrollado por el Servicio de Deportes en distintas instalaciones y espacios deportivos de la capital, con una amplia oferta anual de actividades físicas, campus y cursillos.
Las personas interesadas ya pueden consultar toda la información relativa a inscripciones, horarios y plazas disponibles en la web oficial de la campaña www.santacruzentrena.es.
Asimismo, el Servicio de Deportes ha habilitado los números de WhatsApp 609 74 22 13 y 628 92 88 73 para la atención directa a las familias y participantes, además del correo electrónico info@santacruzentrena.es para resolver cualquier consulta relacionada con las actividades ofertadas.