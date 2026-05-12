Multas de 200 euros en Santa Cruz de Tenerife: los coches que tendrán prohibido entrar al centro y la ‘tregua’ aprobada

Circular sin autorización por la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que entrará en vigor en Santa Cruz en 2029 con el objetivo de reducir la contaminación atmosférica y acústica, conllevará multas de 200 euros, las cuales podrán elevarse un 30% en caso de reincidencia.
No obstante, para mitigar este impacto económico habrá un periodo de implantación progresiva de sanciones de tres años, según se recoge en la ordenanza municipal, aprobada inicialmente por el Ayuntamiento capitalino, que ahora se somete a información pública durante un mes tras su publicación ayer en el BOP.
Al respecto, añade, que a los 18 meses de la puesta en marcha de la ZBE, los residentes obtendrán autorizaciones temporales de circulación en función de las etiquetas de sus vehículos y, además, en los primeros 36 meses de aplicación no se impondrán multas, pero se comunicará la infracción, a efectos informativos, a partir de los 18 meses.
Esta previsión, recogida en la disposición transitoria única de la normativa, refleja un enfoque que “facilita” la adaptación ciudadana y empresarial a la nueva obligación legal, que afectará a todo el perímetro interior comprendido entre el barranco de Santos, las calles Méndez Núñez, San Isidro y la avenida de Anaga, quedando exenta la zona externa. Las restricciones se aplicarán de lunes a sábado, de 7.00 a 20.00 horas.
A la ZBE podrán acceder libremente vehículos con distintivo Cero, Eco, C y B, pero los que carezcan de etiqueta tendrán restringida la entrada, salvo excepciones como servicios esenciales. La entrada en la ZBE se vigilará mediante cámaras OCR y sistemas informáticos y las restricciones solo se aplicarán en coches de gasolina matriculados antes del 1 de enero de 2001 y en diésel matriculados antes del 1 de enero de 2006.
La ordenanza contempla otras exenciones para facilitar el acceso de coches, previo cumplimiento de requerimientos, como la inscripción en el Registro Municipal de Vehículos o una autorización, que tendrá carácter gratuito, y para lo que se creará un registro electrónico para su gestión, facilitando el trámite telemático.
Impacto económico
En cuanto al impacto económico y presupuestario de la ZBE, el Plan de Movilidad indica que cada día acceden a la futura ZBE unos 26.600 vehículos, de los que 4.256 son de residentes (8.182 sin distintivo) y 22.344 de no residentes (1.559 sin distintivo). Cifra de coches contaminantes que se estima reducir en un 5% y 1%, respectivamente, en una década. Teniendo en cuenta estos datos, si un vehículo sin distintivo accede 3 días a la semana a la ZBE, se traducirá en 156 sanciones al año.
Respecto al impacto ciudadano, el informe identifica una concentración del parque móvil sin distintivo entre los no residentes, pero constata que muchos podrán beneficiarse de las exenciones previstas en la ordenanza (garajes, aparcamientos públicos, talleres, farmacias o consultas médicas), lo que reduce el número de afectados por restricciones.
Asimismo, afirma que no habrá efectos negativos sobre las pequeñas y medianas empresas, que podrán realizar su actividad dentro de la zona, a la que también se permitirá acceder a personas que no pueden renovar el coche por motivos económicos, con ingresos que no superen dos veces el Iprem, así como a personas cuidadoras de dependientes empadronados en la ZBE.
El coste de la puesta en marcha e implantación de la ZBE superará los 1,4 millones de euros, de los que 1,2 millones proceden de fondos europeos.