El Perenquén: “Los parking en Santa Cruz cuestan casi el triple que en La Laguna”

La asociación de vecinos Urban Centro El Perenquén ha denunciado las “diferencias” de precios en el estacionamiento rotatorio entre Santa Cruz y La Laguna, dos ciudades separadas por pocos kilómetros pero” con modelos de gestión radicalmente distintos”. Al respecto, alega que “no es normal que aparcar en la capital cueste casi el triple que en La Laguna”.
Según un análisis realizado por dicha asociación, a partir de datos de ambos ayuntamientos, aparcar en Santa Cruz cuesta entre dos y cuatro veces más que en La Laguna. “Mientras que en La Laguna (gestión pública) la tarifa por hora es de 0,60 euros, en los parking concesionados de la capital el precio oscila entre 1,26 y 2,55 euros por hora”, indica.
El Perenquén afirma que tras calcular el impacto real para un ciudadano que aparca 4 horas al día y 20 días al mes (80 horas mensuales), los precios en La Laguna (tarifa por horas sueltas) son de 48 euros mensuales, mientras que en Santa Cruz alcanza los 139 euros al mes. “La diferencia es de 1.090 euros al año entre ambas ciudades”.
La asociación critica que “la única diferencia de diferencia es que Santa Cruz ha entregado los parking a empresas privadas, mientras que La Laguna los gestiona directamente”.
Respecto a los abonos mensuales, señala que “son una opción inexistente en Santa Cruz. En La Laguna el modelo público ofrece abonos mensuales asequibles, entre 30 euros (nocturno) y 50 euros (24 horas), pero en la capital no existe información en los aparcamientos en concesión y los pocos abonos que hay son carísimos. ¿Dónde están los abonos para los vecinos de Santa Cruz? ¿Por qué un trabajador que necesita aparcar todos los días no puede tener un precio justo? El Ayuntamiento de Santa Cruz tiene una deuda de transparencia con la ciudadanía”, añade.
El Perenquén también critica la opacidad del Consistorio capitalino. “Mientras que La Laguna publica tablas con el IGIC desglosado y las modalidades tarifarias, Santa Cruz solo facilita precios máximos por minuto, sin impuestos, sin tarifas por día completo y sin ningún tipo de abono mensual público”.
Por ello, solicita al Ayuntamiento de Santa Cruz información transparente, además de crear abonos mensuales asequibles para residentes y trabajadores. “Además queremos que se construyan las más de 8.000 nuevas plazas que necesita la ciudad”, puntualiza.