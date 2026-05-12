El silo de Santa Cruz de Tenerife tendrá nueva vida ante su favorable estado de conservación

El antiguo silo de grano portuario, ubicado en la autovía de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife, podrá tener una segunda vida gracias al estado de conservación “aparentemente favorable” de la infraestructura. Así se desprende de las primeras valoraciones que han realizado técnicos de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias en una visita al interior del edificio, que se llevó a cabo la semana pasada junto a la Autoridad Portuaria, quien custodia en su suelo la edificación.
El director general de Cultura, Miguel Ángel Clavijo, señaló ayer que “la situación del silo es impresionante, a pesar de los deterioros propios derivados por haber permanecido cerrado durante décadas y por las muchísimas palomas que habitan en el interior. Pese a ello, a falta del informe final de la alta inspección del Gobierno, la intención es que este edificio, único en España, pueda tener un nuevo uso social, abierto al disfrute de la ciudadanía”.
Clavijo apuntó que esta decisión se toma tras la visita a diversos inmuebles patrimoniales de titularidad estatal situados en el entorno portuario de la capital, con el objetivo de evaluar su estado de conservación y sus posibilidades de recuperación. Un encuentro que ha permitido sentar las bases de un futuro convenio de colaboración entre ambas instituciones para proteger bienes de relevancia histórica y cultural como el silo, el muelle de Cory, la batería del Bufadero y los túneles del barrio La Alegría.
Respecto al estado actual del silo, la valoración de los técnicos del Ejecutivo contrasta con la versión de Puertos, que se amparó en su deterioro para no permitir el acceso que habían solicitado en su día el Cabildo, el Colegio de Arquitectos y Patrimonio. Un estado de la infraestructura, unido al nulo interés de empresas para su reutilización industrial, que llevaron al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria a acordar que fuera demolido. Derribo finalmente anulado tras promoverse su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).
Nada que ocultar
Por su parte, el presidente de Puertos de Tenerife, Pedro Suárez, recalcó que la visita conjunta realizada al silo “demuestra que no tenemos nada que ocultar, pero sí unas necesidades de desarrollo, aparte de la obligación de conservar el patrimonio”. Pese a ello, valoró el respaldo del Ejecutivo canario para “garantizar una utilidad real y sostenible para las instalaciones portuarias”.
Mientras, la historiadora Amara Florido, que entregará próximamente el informe técnico detallado a Patrimonio Cultural, dijo que el principal reto pasa por redefinir el uso del inmueble. “El desafío del patrimonio industrial, una vez finaliza su actividad productiva, es dotarlo de una segunda vida”, explicó. En su opinión, existe “una oportunidad única para transformar este espacio hermético y de gran impacto visual en un activo dinámico para la ciudad, pues si desapareciera también lo haría parte de la memoria de Santa Cruz”.
El silo constituye una pieza singular dentro del patrimonio industrial, al integrarse en la Red Nacional de Silos y Graneros desarrollada durante la posguerra. Además, destaca por ser el único silo portuario de tipo P que se conserva en España.
Acuerdo para preservar espacios patrimoniales que custodia Puertos
La Dirección General de Cultura del Gobierno canario y Puertos de Tenerife han sellado un compromiso para preservar el patrimonio portuario, gracias a un convenio de cooperación que ayudará a conservar y revalorizar bienes culturales como el silo, el muelle de Cory, la batería del Bufadero y los túneles del barrio La Alegría, con el objetivo de dotar estos espacios de “un uso social y abierto a la ciudadanía”, dijo el titular del Ejecutivo, Miguel Ángel Clavijo. Con esta colaboración se avanza en la protección de un legado de enorme valor histórico y cultural.