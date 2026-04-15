‘En Casa Podcast’ celebra este viernes una ‘première’ para dar a conocer su segunda temporada

“La esencia es la misma: ponerle alma a cada conversación, abordarla desde una perspectiva emocional, con un tono muy cercano, para intentar llegar a un tipo de registros que no se suelen alcanzar en las entrevistas más convencionales”. De esa manera explicaba ayer a DIARIO DE AVISOS la naturaleza de En Casa Podcast su creador, director y presentador, el comunicador tinerfeño Pedro Rodríguez, quien antes había participado en un encuentro informativo en torno a la segunda temporada del proyecto audiovisual que se emite desde Puerto de la Cruz.
“En cuanto al estímulo, tampoco ha cambiado: trabajar. No quiero que mi vida se vea resentida por una patología, ni mucho menos”, añadió Rodríguez, que puso en marcha el proyecto tras ser diagnosticado de párkinson.
El viernes se celebra una première en la Sala Andrómeda del Complejo Costa Martiánez, una cita, con el aforo ya completo, que reunirá a 300 personas del ámbito cultural, institucional, empresarial y social de Canarias. La première se emitirá, a modo de capítulo cero, el domingo, 19 de abril.
Estos y otros detalles fueron expuestos durante la rueda de prensa a la que asistieron, además de Pedro Rodríguez, el alcalde de la ciudad turística, Leopoldo Afonso; la concejala de Turismo, Desiré Díaz; la directora insular de Análisis y Estrategia Turística, Sonia Pagés, y el director del Gran Hotel Taoro, Gustavo Escobar.
Precisamente, tras grabarse la primera temporada en la propia casa del creador del videopódcast, “ahora el reto es mucho mayor”, subraya, pues pasa a tener como escenario el Gran Hotel Taoro. “Estamos hablando de un entorno extraordinario, lleno de historia”, afirmó Pedro Rodríguez, “y nuestra voluntad es mantener la calidez y la forma entrañable de conversar con los invitados. No queremos que ese clima se pierda”.
AYUNTAMIENTO Y CABILDO DE TENERIFE
En Casa Podcast cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y el Cabildo de Tenerife, a través de sus respectivas áreas de Turismo, así como de patrocinios de empresas y marcas. Además, desde su primera temporada dispone del apoyo de Atlántico Televisión, del GRUPO PLATÓ DEL ATLÁNTICO, único canal privado autonómico de Canarias, con lo que posee un formato multiplataforma.
“Este es un producto, basado en entrevistas distintas a las habituales, que se consume cuando tú quieras, donde tú quieras y de la forma que tú quieras. Puedes verlo en el televisor, en el teléfono, en el ordenador… No es solo YouTube, ni Spotify, ni las redes sociales: está también la televisión de siempre. Atlántico Televisión me ha dado la oportunidad de que se nos vea en todas las Islas y consolidar un proyecto que ha ido creciendo”, señaló Rodríguez.
La première de este viernes de la segunda temporada de En Casa Podcast, que volverá a contar con 16 episodios, “no será un capítulo uno”, puntualiza su director. “Su primera parte, que va a ser muy visual, consistirá en una especie de relato en el que hablaremos del pasado y del presente de este videopódcast, de los nuevos patrocinios, como los del Ayuntamiento y Turismo de Tenerife, y también de la nueva casa, el Gran Hotel Taoro”.
EXPERIENCIA
“La segunda parte de la presentación está concebida sobre todo como una experiencia, en la que van a desempeñar un papel protagonista personalidades que ya estuvieron con nosotros en la primera temporada. El público también podrá participar. Será, en definitiva -concluye Pedro Rodríguez-, una noche cargada de momentos únicos y de sorpresas”