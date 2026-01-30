Ya es oficial: los pensionistas en Canarias reciben la subida de enero pendientes de febrero

El Congreso de los Diputados rechazó este martes la revalorización de las pensiones, lo que supone el primer revés parlamentario del Gobierno en 2026 y deja en una situación de incertidumbre a más de 10 millones de pensionistas. Aun así, el Ejecutivo confía en que la medida pueda volver a votarse en marzo, manteniendo abierta la posibilidad de que la subida salga adelante.
Aunque el decreto no ha sido aprobado, el incremento del 2,7% aplicado en enero se mantiene intacto. Las cantidades ya abonadas no se verán afectadas. En el caso de un jubilado con la pensión media, situada en torno a los 1.510 euros mensuales, el aumento ha supuesto cerca de 50 euros más este mes, elevando la prestación hasta los 1.560 euros. Si la revalorización se confirma, el incremento anual rondaría los 500 euros en el caso de la pensión contributiva media.
Las pensiones mínimas, por su parte, verían una subida de entre el 7% y el 11,4%, mientras que las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital aumentarían también un 11,4%, según las previsiones del Ejecutivo.
Ante la falta de acuerdo parlamentario, el Gobierno ha trasladado un mensaje de calma a los afectados y ha asegurado que continúa trabajando para garantizar los derechos de los pensionistas y cumplir los compromisos adquiridos.
El debate político sigue abierto
Por el momento, el Ejecutivo no ha aclarado si presentará un decreto específico centrado únicamente en la subida de las pensiones, como reclama el PP, o si optará por una nueva negociación con los grupos parlamentarios para recabar apoyos.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tramite la revalorización por separado y deje de vincularla a otras medidas incluidas en el decreto ómnibus. Tras la votación, Feijóo acusó al Ejecutivo de poner a los pensionistas ante una disyuntiva injusta, al mezclar la subida de las pensiones con otras iniciativas como la prórroga de la suspensión de desahucios para colectivos vulnerables.
El decreto decayó con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, lo que tendrá efectos inmediatos en la nómina de febrero: los pensionistas volverán a cobrar 1.510 euros sin la actualización del IPC. No obstante, si la subida se aprueba finalmente en marzo, el pago será retroactivo, por lo que ese mismo pensionista podría percibir en ese mes alrededor de 1.615 euros, correspondientes a los incrementos de febrero y marzo.
Además de la revalorización de las pensiones, el texto rechazado incluía la congelación de las cuotas de los autónomos y la extensión de la suspensión de desahucios, dos medidas que también han quedado en el aire tras la votación.