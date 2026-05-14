La DGT prepara cambios en el examen teórico del carnet de conducir: vídeos y menos memorización

La Dirección General de Tráfico (DGT) trabaja en una transformación progresiva del examen teórico del carnet de conducir con el objetivo de hacerlo más práctico y centrado en situaciones reales de circulación. Entre las principales novedades que prepara el organismo se encuentra la incorporación de preguntas apoyadas en vídeos o secuencias dinámicas para evaluar la capacidad de los aspirantes de detectar riesgos al volante.
El cambio forma parte de la estrategia de modernización impulsada por la DGT en los últimos años y busca reducir el peso de la memorización tradicional de respuestas tipo test. La idea es que los futuros conductores demuestren que saben interpretar lo que ocurre en la carretera y reaccionar correctamente ante posibles peligros.
La DGT quiere un examen más práctico
Actualmente, el examen teórico del permiso B mantiene su estructura habitual de 30 preguntas tipo test, con un máximo de tres errores permitidos para aprobar. Sin embargo, Tráfico lleva tiempo trabajando en nuevos formatos de evaluación que introduzcan escenas de circulación más cercanas a la conducción cotidiana.
La intención es incorporar contenidos audiovisuales en los que el aspirante tenga que analizar una situación concreta, detectar un riesgo y elegir la respuesta más segura. Estas secuencias pueden mostrar incorporaciones a vías rápidas, cruces con visibilidad reducida, peatones próximos a un paso de cebra o maniobras inesperadas de otros vehículos.
Desde la DGT han explicado en distintas ocasiones que este sistema busca mejorar la percepción del riesgo y evitar que el examen se base únicamente en repetir test hasta memorizar las respuestas correctas.
Un modelo similar al de otros países europeos
El nuevo enfoque que estudia la DGT ya se aplica desde hace años en varios países europeos, donde los exámenes teóricos incluyen vídeos, simulaciones y preguntas dinámicas relacionadas con situaciones reales de tráfico.
El objetivo es reforzar aspectos como la anticipación, la atención al entorno y la capacidad de reacción del conductor antes de obtener el permiso.
Además, la actualización del examen coincide con otros cambios recientes impulsados por Tráfico, como la renovación del catálogo oficial de señales o la incorporación de contenidos relacionados con los vehículos de movilidad personal y las Zonas de Bajas Emisiones.
Cambia también la forma de estudiar
La transformación del examen obliga también a adaptar la preparación en las autoescuelas. Aunque seguir practicando test continúa siendo importante, los aspirantes deberán centrarse cada vez más en comprender las normas y aplicarlas en contextos reales.
Por ello, muchas plataformas y centros de formación ya han comenzado a introducir ejercicios con vídeos y ejemplos prácticos para entrenar la percepción del riesgo y la toma de decisiones.
La estructura básica se mantiene
Pese a las novedades que prepara la DGT, la estructura general del examen teórico no cambia por ahora. La prueba sigue teniendo una duración aproximada de media hora y mantiene el sistema habitual de convocatorias.
Una vez aprobada la parte teórica, el aspirante dispone de dos años para superar el examen práctico. En caso de no conseguirlo dentro de ese plazo, deberá volver a realizar la prueba teórica.