Albert, operario de producción: “Tengo 44 años, una niña y sin vivienda propia; me da vergüenza”

El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas de la España actual. Los canarios, por ejemplo, necesitan de media 47.143 euros de ahorro inicial para poder acceder a una hipoteca en España, lo que supone un 7,45% más con respecto a los datos del año anterior, según ha informado este miércoles Qualis Credit Risk en un comunicado.
El programa de Televisión Española El Juicio, abarcó el tema de la vivienda, con diferentes testimonios acerca de la situación que atraviesa en estos momentos. Allí pudimos conocer a Albert Gossa, operario de producción, que, a sus 44 años, con una niña, se siente “fracasado” por no poder tener casa propia.
“Hay ayudas para jóvenes, pero no entro en ese baremo, tampoco soy tan viejo para tener otros beneficios. Estoy en una nada, con una niña”, reconocía.
“Siento vergüenza, porque es como no triunfar en la vida. No sabes qué hacer”, reconocía con pesar: “Es un fracaso”.
La dificultad de adquirir una vivienda
En el conjunto de España se precisan de 48.031 euros de ahorro inicial, un 9% más. Este desembolso ha supuesto que el comprador deba tener ahorrado un 27% del total del precio de compraventa, según han reflejado las cifras del estudio elaborado por la compañía.
Sin embargo, la cuantía es aún mayor en provincias como Baleares o Madrid, donde se requieren 87.126 euros de ahorro en la primera y 82.952 euros en la capital, lo que significa un incremento del 10,6% y del 12%, respectivamente.
Al otro lado de la tabla se encuentran, en cambio, Ciudad Real, donde se necesitan 19.803 euros para la entrada de una vivienda; Jaén, con 20.086 euros; y Zamora, con 21.621 euros.
Las entidades financieras suelen ofrecer financiación de hasta el 80% del valor del inmueble, lo que obliga al comprador a aportar el 20% restante como entrada, según datos del informe.
“Hay miles de potenciales compradores que si bien cuentan con solvencia económica para afrontar la cuota del préstamo, no tienen suficientes ahorros para hacer frente a la entrada”, ha señalado la responsable de las relaciones con los clientes de Qualis Credit Risk, Mariola Municio.