Capacitas cumple diez años apoyando el deporte para personas con discapacidad en Canarias

Fundación DISA ha celebrado el acto de entrega de las becas y ayudas correspondientes a la décima convocatoria del Proyecto Capacitas, una iniciativa que reconoce el esfuerzo y los logros de deportistas canarios con discapacidad, así como la labor de asociaciones y clubes que impulsan el deporte adaptado e inclusivo en Canarias.
Diez ediciones después de su puesta en marcha en 2016, Capacitas se consolida como una de las principales iniciativas de Fundación DISA para favorecer la igualdad de oportunidades a través del deporte. A lo largo de su trayectoria, el programa ha concedido 166 becas a deportistas y 74 ayudas a entidades, por un total de 760.500 euros, contribuyendo a generar oportunidades para el desarrollo deportivo, personal y social de las personas con discapacidad.
La directora de Fundación DISA, Sara Mateos, fue la encargada de dar la bienvenida a las personas asistentes a un acto que contó con la participación de Francisco Botía, director general del Comité Paralímpico Español (CPE); Dulce María Gutiérrez, directora general de Discapacidad del Gobierno de Canarias; Ángel Sabroso, viceconsejero de la Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias; y Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria.
Ante más de un centenar de asistentes, Sara Mateos señaló que desde Fundación DISA “celebramos mucho más que una entrega de ayudas. Celebramos diez ediciones de una apuesta que contribuye a cumplir sueños, a alcanzar metas y objetivos y a visibilizar realidades”.
Durante su intervención, la directora de Fundación DISA defendió el deporte como un derecho para todas las personas y destacó la importancia de la colaboración entre entidades e instituciones públicas para seguir avanzando hacia una práctica deportiva más inclusiva. También dirigió unas palabras a los deportistas presentes: “Estas ayudas son necesarias, pero lo realmente necesario es la perseverancia. Representar a Canarias y a España en las diferentes competiciones deportivas es un gran orgullo, pero más orgullo es para nosotros verlos alcanzar metas, superar barreras y, sobre todo, disfrutar del deporte”.
- Una década de colaboración
Fundación DISA aprovechó la celebración del décimo aniversario para reconocer el apoyo y la colaboración del Comité Paralímpico Español, entidad que contribuyó al nacimiento del proyecto y con la que actualmente desarrolla diferentes iniciativas en Canarias.
Su director general, Francisco Botía, fue el encargado de recoger este reconocimiento: “Lo recibimos con enorme gratitud y también con orgullo, porque Capacitas representa exactamente aquello por lo que trabajamos: que las personas con discapacidad encuentren en el deporte oportunidades reales para participar, crecer y descubrir su talento”.
Botía destacó, además, que esta colaboración continúa a través de Relevo Paralímpico Canarias, “un proyecto compartido que busca acercar la actividad física a más personas con discapacidad y facilitar que puedan integrarse en un club, ya sea específico o inclusivo. Queremos que cualquier persona con inquietud deportiva pueda encontrar una modalidad, un lugar donde practicarla y un camino para desarrollar todo su potencial”.
Por su parte, Dulce María Gutiérrez felicitó a Fundación DISA por esta trayectoria y su contribución a dar visibilidad a distintas realidades, e incidió en la necesidad de trabajar conjuntamente para avanzar en inclusión: “Desde las administraciones públicas tenemos la responsabilidad de garantizar derechos y eliminar barreras. Pero no podemos hacerlo solas. Necesitamos contar con el tejido social, con las fundaciones, con las familias, con las entidades deportivas y con todas las personas que creen en una inclusión real”.
Ángel Sabroso puso en valor la continuidad del proyecto y el compromiso mantenido durante esta década: “Queremos reconocer especialmente el compromiso de la Fundación DISA. Diez años no se improvisan. Detrás hay constancia, sensibilidad y una manera de estar cerca sin ocupar el lugar de quienes son los verdaderos protagonistas, deportistas con capacidades diferentes que nos inspiran a todos. Por eso respaldamos iniciativas como Capacitas y trabajamos juntos en el programa Relevo Paralímpico Canarias, además de otras iniciativas que la Fundación DISA lidera con rigor y éxito”.
Por último, Antonio Morales felicitó a la entidad por su décimo aniversario y destacó el papel de la sociedad en la creación de oportunidades: “Las historias que celebramos hoy nos recuerdan que el talento está presente en toda nuestra sociedad. Lo que no siempre está garantizado son los apoyos, los recursos y las condiciones para que ese talento pueda desarrollarse. Por eso, la inclusión no puede depender únicamente del esfuerzo individual de cada deportista ni de la voluntad de sus familias. Es una responsabilidad colectiva”.
- Historias que muestran el valor del deporte
Durante el evento se presentó también el documental ‘Motivo + Meta. Una razón para empezar. Mil para seguir’, una producción de Fundación DISA conducida por el comunicador Jorge Peris, que acerca al público la realidad, el esfuerzo y las historias de deportistas con discapacidad de Canarias.
La jornada contó, además, con la participación de la atleta paralímpica Sara Andrés Barrio, quien presentó el acto y compartió su experiencia y trayectoria deportiva y vital con las personas asistentes.
- Reconocimientos 2026
En esta décima convocatoria, 13 deportistas han sido reconocidos con las becas Capacitas. En la categoría Oro, las ayudas han recaído en Alejandro Rojas Cabrera, Adrián Santana Hernández, Laura Pérez Suárez y Yajaira Pérez Luque, en natación; Lionel Morales González, Sonia Ramos Ganzo y Alejandro Meneses Medero, en paratriatlón; Norberto Chávez Oliva, en atletismo; Carmelo Yeray Pérez Navarro, en duatlón; y Paloma Oñate Coiduras, en surf. En la categoría Bronce han sido reconocidos Antonio Sosa Herrera, en ciclismo, y Marina García García y Rosa Cigala García, en hípica.
Las ayudas destinadas a proyectos deportivos han recaído en la Asociación Atletas Sin Fronteras, Asociación Deportiva Tensalus, Asociación Social Creciendo Yaiza, Club Ciclista Viclass, Club Deportivo Aidifte Boccia, Club Deportivo Impulso, Club Deportivo Reactivite, Club Natación Las Palmas y Real Club Náutico de Gran Canaria, entidades que desarrollan iniciativas dirigidas a fomentar la práctica deportiva entre las personas con discapacidad y favorecer la inclusión a través del deporte.
- Diez años de Capacitas en cifras
Desde su nacimiento, Capacitas ha mantenido una clara vocación regional. Las 166 becas concedidas a deportistas durante sus diez convocatorias se distribuyen entre Tenerife (81), Gran Canaria (74), Lanzarote (8) y La Palma (3). A ellas se suman 74 ayudas a entidades, destinadas a clubes y asociaciones de Gran Canaria (30), Tenerife (29), Fuerteventura (10) y Lanzarote (5).
El programa también ha contribuido a impulsar la presencia femenina en el deporte adaptado, con 65 becas concedidas a mujeres a lo largo de estos diez años.
Por modalidades deportivas, la natación concentra el mayor número de becas concedidas, con 113, seguida del triatlón (20), atletismo (9), hípica (7), vela (3), halterofilia (3), tenis (2), duatlón (2), ciclismo (2), surf (2), fútbol sala (1), baloncesto (1) y automovilismo (1).
Con la celebración de estos diez años, Fundación DISA reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades y con el deporte como herramienta de inclusión, autonomía y transformación social, poniendo en valor el esfuerzo, el talento y la perseverancia de quienes continúan superando barreras dentro y fuera de la competición.