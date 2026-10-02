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Dirigentes del PSOE y ministros plantean elecciones anticipadas si caen los decretos de vivienda

La formación catalana mantiene su rechazo y propone negociar otro texto, mientras el Gobierno descarta retirar las normas antes de la votación
Dirigentes del PSOE y ministros plantean elecciones anticipadas si caen los decretos de vivienda
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados. | EP
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Dirigentes del PSOE y varios ministros del Gobierno consideran que Pedro Sánchez debería convocar elecciones anticipadas si Junts mantiene este viernes su rechazo a los dos decretos de vivienda y ambas normas son derrotadas en el Congreso, según publica El País.

La posibilidad se plantea dentro del Ejecutivo y del partido ante un escenario que esas fuentes consideran políticamente distinto al actual. La tesis recogida por el periódico es que el PSOE podría intentar aprovechar el malestar social por la vivienda y el rechazo parlamentario de PP, Vox y Junts a las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros.

Ese debate se produce mientras continúan las movilizaciones por el acceso a la vivienda y tras el desahucio de Maricarmen Abascal, que ha impulsado protestas y acampadas, entre ellas la instalada en la Puerta del Sol de Madrid.

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SUMAR SE REÚNE EL DOMINGO

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha señalado que las fuerzas políticas de la izquierda se reunirán este domingo para analizar el escenario ante un posible adelanto electoral. Ha recordado que la decisión corresponde al presidente del Gobierno y ha asegurado que su espacio político estará preparado para cualquier opción.

Bustinduy ha insistido en que su prioridad seguirá siendo el derecho a la vivienda y ha anticipado que, a su juicio, las próximas elecciones estarán marcadas por este asunto, al afirmar que serán “un referéndum sobre la vivienda”.

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