Freno a los desahucios y prohibida la compra por fondos buitre: qué cambia con el nuevo decreto de vivienda

El Gobierno ha aprobado este martes dos reales decretos de vivienda que amplían hasta 2030 la protección frente a determinados desahucios y prohíben hasta 2028 la compra de viviendas por parte de los denominados fondos buitre. El acuerdo entre PSOE y Sumar incorpora además nuevas medidas sobre los contratos de alquiler.
Entre ellas figura una prórroga extraordinaria de dos años para contratos en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028, así como la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones. La renovación automática de determinados alquileres se recogerá en un segundo real decreto.
Los dos textos afrontan ahora un paso decisivo. El Gobierno ha solicitado al Congreso la celebración de un pleno extraordinario este viernes para someterlos a convalidación.
Protección frente a los desahucios hasta 2030
Una de las principales medidas acordadas por el Ejecutivo es ampliar hasta 2030 la protección frente a determinados desahucios de hogares vulnerables.
El mecanismo actualmente vigente protege a personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad económica y social que carecen de alternativa habitacional. El Gobierno había extendido anteriormente esta suspensión hasta el 31 de diciembre de 2026.
La nueva medida prolonga, por tanto, este escudo durante cuatro años más. Su alcance concreto y las condiciones para acogerse a la protección deberán quedar definidos en el articulado definitivo.
Prohibición de compras por fondos buitre hasta 2028
El nuevo paquete de vivienda establece también la prohibición de compras por parte de los denominados fondos buitre hasta 2028, según han informado fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
Esta medida forma parte del acuerdo alcanzado entre los dos socios del Gobierno junto con las destinadas a reforzar la estabilidad de los contratos y regular modalidades de arrendamiento que hasta ahora tenían un tratamiento diferente al alquiler habitual.
Dos años más para determinados contratos de alquiler
Otra de las novedades es una prórroga extraordinaria de dos años para contratos en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.
El alcance de esta medida debe diferenciarse de la renovación automática de los alquileres, ya que se trata de dos cuestiones distintas dentro del acuerdo.
Precisamente, PSOE y Sumar han pactado que la renovación automática de los alquileres se incorpore a un segundo real decreto.
Qué pasa con los alquileres de temporada y por habitaciones
El Gobierno ha acordado además la regulación del alquiler de temporada y del alquiler por habitaciones, uno de los asuntos que mantuvieron abiertas las negociaciones hasta las horas previas al Consejo de Ministros.
Sumar reclamaba que estas modalidades se incorporaran al nuevo paquete de vivienda. La regulación del alquiler de habitaciones y la prórroga automática de los contratos se encontraban también entre las demandas planteadas por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, impulsor de la acampada de protesta en la Puerta del Sol de Madrid.
Las diferencias sobre estos asuntos retrasaron aproximadamente una hora el comienzo del Consejo de Ministros, que arrancó pasadas las 10.30 horas.
Finalmente, todos los integrantes del Ejecutivo participaron en la reunión y PSOE y Sumar cerraron el acuerdo.
La renovación automática irá en un segundo decreto
Uno de los principales escollos de la negociación estaba precisamente en la prórroga automática de los contratos de alquiler.
Los dos socios han acordado incorporar la medida, aunque lo harán mediante un segundo real decreto, separado del texto que recoge el resto de actuaciones.
Esta división será especialmente importante de cara a la tramitación parlamentaria, ya que ambos textos tendrán que conseguir por separado los apoyos necesarios en el Congreso.
El Congreso decidirá este viernes
El Gobierno ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario del Congreso este viernes para proceder a la convalidación inmediata de los dos reales decretos.
La votación adquiere especial importancia por el precedente del anterior decreto de vivienda. Aquel texto terminó decayendo aproximadamente un mes después de su aprobación al no reunir los apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados.
El Ejecutivo pretende evitar ahora que se repita esa situación y busca reunir el respaldo de sus socios de investidura. Las posiciones sobre las medidas de vivienda, sin embargo, no son idénticas entre las distintas formaciones parlamentarias.
Por tanto, tras el acuerdo alcanzado por PSOE y Sumar, el siguiente paso será comprobar este viernes si los dos decretos consiguen los votos necesarios para ser convalidados por el Congreso.