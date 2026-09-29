Colesterol, hipertensión y diabetes, tres enemigos silenciosos que pueden dañar el corazón sin dar síntomas

Con motivo del Día Mundial del Corazón que se celebra mañana 29 de septiembre, especialistas de los hospitales Quirónsalud Tenerife y Quirónsalud Costa Adeje advierten de la importancia de controlar tres de los principales factores de la salud cardiovascular como la hipertensión arterial, el colesterol elevado y la diabetes, alteraciones que pueden evolucionar durante años sin provocar síntomas y favorecer el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.
“Una persona puede sentirse perfectamente y presentar cifras elevadas de presión arterial, colesterol o glucosa. El problema es que, mantenidos en el tiempo, estos factores pueden producir un daño progresivo en las arterias y aumentar el riesgo de sufrir un accidente cardiovascular”, explica el doctor Marcos Rodríguez, cardiólogo del Hospital Quirónsalud Costa Adeje.
La importancia de los chequeos cardiológicos
El doctor Rodríguez destaca la importancia de los chequeos cardiológicos, especialmente en personas con factores de riesgo, antecedentes familiares o que practican deporte de forma habitual o tienen previsto aumentar la intensidad de su actividad física.
“El deporte es uno de nuestros grandes aliados para proteger el corazón, pero cada vez encontramos más personas que comienzan a practicar ejercicio intenso en edades en las que pueden existir factores de riesgo que desconocen. A esto se suma un estilo de vida marcado en muchos casos por el estrés, la falta de descanso y las jornadas prolongadas. Una valoración cardiológica nos permite conocer mejor la situación cardiovascular de cada persona”, señala.
Dependiendo de la edad, los antecedentes, los síntomas y el nivel de actividad física, el especialista puede valorar la realización de pruebas como el electrocardiograma, el ecocardiograma o la prueba de esfuerzo.
El ecocardiograma permite estudiar mediante ultrasonidos la estructura y el funcionamiento del corazón, mientras que la prueba de esfuerzo analiza su respuesta durante el ejercicio y puede ayudar a identificar determinadas alteraciones que no aparecen en reposo.
“El objetivo no es hacer todas las pruebas a todo el mundo, sino identificar a las personas que pueden beneficiarse de una valoración más completa y detectar precozmente enfermedades o alteraciones cardiovasculares que todavía no han producido síntomas”, puntualiza el doctor Rodríguez.
Holter y MAPA, las pruebas que monitorizan el corazón y la presión arterial
Por su parte, el doctor Ángel Concepción Clemente, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Tenerife, destaca el papel de la monitorización ambulatoria para conocer cómo se comportan el corazón y la presión arterial mientras el paciente desarrolla su actividad habitual.
Entre estas pruebas se encuentra el Holter electrocardiográfico, que registra de forma continuada la actividad eléctrica del corazón durante un periodo prolongado y resulta especialmente útil para estudiar palpitaciones, arritmias, mareos o episodios que aparecen de manera intermitente.
“El electrocardiograma nos ofrece una fotografía de la actividad eléctrica del corazón en un momento determinado, mientras que el Holter nos permite observar qué sucede durante muchas horas y relacionar posibles alteraciones del ritmo con la actividad cotidiana o los síntomas del paciente”, explica el doctor Concepción Clemente.
Otra herramienta de gran utilidad es la Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial (MAPA), que realiza mediciones periódicas de la tensión durante el día y la noche. Esta información permite conocer el comportamiento real de la presión arterial y resulta especialmente útil ante la sospecha de hipertensión, valores variables o diferencias entre las mediciones realizadas en consulta y fuera de ella.
“La hipertensión puede avanzar durante mucho tiempo sin producir síntomas. El MAPA nos proporciona información sobre cómo se comporta la presión arterial durante 24 horas, también durante el sueño, y nos ayuda a realizar una valoración más precisa”, añade el jefe de Cardiología de Quirónsalud Tenerife.
Los especialistas recuerdan que la prevención cardiovascular comienza por conocer y controlar indicadores básicos como la presión arterial, el colesterol y la glucosa, además de evitar el tabaco, mantener una alimentación equilibrada, realizar ejercicio de forma regular y cuidar el descanso.
Quirónsalud en Canarias
Quirónsalud está presente en la actualidad en Canarias con tres hospitales en Tenerife, Costa Adeje y la Orotava. Además, Quirónsalud dispone de 9 centros médicos ubicados en diferentes puntos de la isla como los Centros Médicos Tenerife, Candelaria, Los Cristianos, La Laguna, Realejos, Icod, Puerto de La Cruz, Santa Úrsula y Tejina.
Sobre Quirónsalud
Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital, Hospital Universitari Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.
El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (once de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).
Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.