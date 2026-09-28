La Bonoloto deja 51.437 euros en Tenerife

La Bonoloto ha dejado este lunes, 28 de septiembre, un premio de 51.437,40 euros en Adeje, donde ha sido validado uno de los tres boletos acertantes de Segunda Categoría del sorteo, correspondiente a cinco aciertos más el número complementario.
El boleto premiado fue sellado en la Administración de Loterías número 3 de Adeje Casco, situada en el Centro Comercial Gran Sur, según la información publicada tras el escrutinio. Los otros dos acertantes de esta categoría fueron validados en Logroño y Málaga.
Cada uno de estos tres boletos recibirá 51.437,40 euros.
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este lunes estuvo formada por los números 10, 12, 21, 25, 29 y 31. El complementario fue el 11 y el reintegro correspondió al 2.
Un acertante se lleva más de dos millones de euros
El mayor premio de la noche correspondió a un único boleto de Primera Categoría, con seis aciertos, que recibirá 2.025.965,95 euros.
Ese boleto fue validado en la Administración de Loterías número 146 de Madrid, ubicada en Bravo Murillo, 199.
En Segunda Categoría hubo tres acertantes, entre ellos el registrado en Adeje, mientras que 92 apuestas consiguieron cinco aciertos y percibirán 838,65 euros cada una.
El escrutinio también dejó 5.124 boletos de Cuarta Categoría, premiados con 22,59 euros, y 91.521 apuestas con tres aciertos, que recibirán cuatro euros.
La recaudación del sorteo ascendió a 2.528.100 euros, procedentes de 5.056.200 apuestas.
La Bonoloto ha dejado este lunes, 28 de septiembre, un premio de 51.437,40 euros en Adeje, donde ha sido validado uno de los tres boletos acertantes de Segunda Categoría del sorteo, correspondiente a cinco aciertos más el número complementario.
El boleto premiado fue sellado en la Administración de Loterías número 3 de Adeje Casco, situada en el Centro Comercial Gran Sur, según la información publicada tras el escrutinio. Los otros dos acertantes de esta categoría fueron validados en Logroño y Málaga.
Cada uno de estos tres boletos recibirá 51.437,40 euros.
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este lunes estuvo formada por los números 10, 12, 21, 25, 29 y 31. El complementario fue el 11 y el reintegro correspondió al 2.
Un acertante se lleva más de dos millones de euros
El mayor premio de la noche correspondió a un único boleto de Primera Categoría, con seis aciertos, que recibirá 2.025.965,95 euros.
Ese boleto fue validado en la Administración de Loterías número 146 de Madrid, ubicada en Bravo Murillo, 199.
En Segunda Categoría hubo tres acertantes, entre ellos el registrado en Adeje, mientras que 92 apuestas consiguieron cinco aciertos y percibirán 838,65 euros cada una.
El escrutinio también dejó 5.124 boletos de Cuarta Categoría, premiados con 22,59 euros, y 91.521 apuestas con tres aciertos, que recibirán cuatro euros.
La recaudación del sorteo ascendió a 2.528.100 euros, procedentes de 5.056.200 apuestas.