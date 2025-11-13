La Bonoloto deja un suculento premio en Tenerife

El sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 13 de noviembre de 2025, ha dejado parte de la suerte en Tenerife. Uno de los tres boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) fue sellado en la Administración de Loterías número 4 de La Orotava, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Cada uno de los agraciados recibirá un premio individual de 49.913,90 euros, según informa Loterías y Apuestas del Estado. Los otros dos boletos de la misma categoría fueron validados en administraciones de Zaragoza y Madrid.
La combinación ganadora del sorteo estuvo formada por los números 34, 45, 25, 17, 32 y 18, con el 30 como complementario y el 4 como reintegro. La recaudación total ascendió a 2.412.125,50 euros.
En Primera Categoría (6 aciertos) hubo un único boleto acertante, validado en la Administración de Loterías número 2 de Girona, que se lleva un premio de 1.196.186,50 euros.