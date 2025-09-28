Un acertante de la Bonoloto en Canarias se lleva más de 118.000 euros

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 28 de septiembre, ha estado formada por los números 28, 45, 03, 35, 06 y 43.
El número complementario es el 47 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 1.915.766,50 euros.
De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.000.000,00 de euros.
Un acertante en Canarias
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 43.230 de San Bartolomé (Las Palmas), situado en Ctra. Gral. San Bartolomé a Tinajo, 18. Este premio está dotado de 118.809,39 euros.
Sobre el sorteo de la Bonoloto
El sorteo de la Bonoloto se ha convertido en una de las modalidades más populares de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) desde que comenzara su andadura a finales de los años ochenta. Es uno de los juegos más accesibles en cuanto a precio: cada apuesta cuesta 0,50 euros, lo que lo sitúa como el sorteo más económico dentro de la oferta de la entidad pública.
Origen e historia
La primera vez que se celebró un sorteo de Bonoloto fue el 28 de febrero de 1988. Nació como respuesta a la necesidad de ofrecer una alternativa a otros juegos ya asentados en España, como La Primitiva, La Quiniela y la Lotería Nacional. A diferencia de estos, la Bonoloto presentaba una propuesta novedosa: un mayor número de sorteos semanales y un coste reducido, lo que facilitaba la participación de un público amplio.
Su éxito fue inmediato, ya que muchos jugadores vieron en ella la posibilidad de probar suerte con mayor frecuencia y a un precio asequible. En sus primeros meses de funcionamiento se consolidó como un sorteo de referencia, especialmente entre quienes buscaban una opción sencilla y económica frente a otros juegos más tradicionales.
Grandes premios históricos
La Bonoloto ha repartido algunos premios que marcaron hitos en la historia de las loterías en España. Apenas un año y medio después de su creación, el 9 de julio de 1989, otorgó un premio récord de 604 millones de pesetas, lo que equivaldría hoy a algo más de 3,6 millones de euros.
Otro momento clave llegó en noviembre de 1990, cuando se entregó por primera vez un premio superior a los 100 millones de pesetas. El afortunado fue un vecino de Íscar, en Valladolid, lo que consolidó la imagen de la Bonoloto como un juego capaz de transformar la vida de sus ganadores.
Incorporación del reintegro y cambios fiscales
Con el paso de los años, el sorteo fue incorporando novedades. En 1991 se introdujo la figura del reintegro, una opción que permite recuperar el importe de la apuesta en caso de acertar este número adicional. Esta incorporación aumentó el atractivo del juego, ya que ofrecía más posibilidades de obtener algún tipo de retorno.
En materia fiscal, la Bonoloto también ha experimentado cambios relevantes. Hasta 2013, los premios estaban exentos de tributación, es decir, no se consideraban ingresos sujetos a impuestos. Sin embargo, la aprobación de la Ley 16/2012 cambió este escenario. Desde entonces, los premios superiores a 40.000 euros están sujetos a una retención del 20%, que se descuenta automáticamente antes de su cobro.
Cobro de los premios
El procedimiento para cobrar los premios de la Bonoloto depende de la cantidad obtenida. Si el importe es inferior a 2.000 euros, el ganador puede reclamarlo directamente en cualquier administración de loterías. En cambio, si el premio supera esa cifra, el cobro debe gestionarse a través de las entidades bancarias colaboradoras de Loterías y Apuestas del Estado, que realizan la verificación y el abono correspondiente.
Este sistema garantiza seguridad en las transacciones y facilita la gestión de cantidades importantes, aunque en la práctica los premios millonarios suelen ser noticia nacional.
Funcionamiento del sorteo
El mecanismo de la Bonoloto es sencillo: el jugador debe seleccionar seis números entre el 1 y el 49. Durante el sorteo, se extraen seis bolas numeradas que conforman la combinación ganadora, además de un complementario y un número de reintegro. Los premios se reparten entre quienes logran acertar las distintas categorías, desde los seis números principales hasta el reintegro.
Esta estructura permite repartir premios en distintos niveles, de modo que no solo los grandes acertantes se benefician, sino también quienes logran combinaciones parciales.
La Bonoloto hoy
Más de tres décadas después de su nacimiento, la Bonoloto sigue siendo un sorteo con gran aceptación en España. Su bajo coste, la frecuencia de los sorteos y la posibilidad de conseguir premios millonarios han consolidado su popularidad. Además, forma parte de la cultura de juego responsable promovida por LAE, que destina parte de sus beneficios a fines sociales y deportivos.
Para muchos jugadores habituales, la Bonoloto no solo representa una oportunidad de ganar dinero, sino también una tradición semanal que combina ilusión y entretenimiento a un precio asequible.