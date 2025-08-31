Un acertante de la Bonoloto en Tenerife se lleva más de un millón de euros

El sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 31 de agosto, ha dejado un premio millonario en Tenerife. La persona acertante se ha llevado un premio de 2.354.395,23 euros, según los datos de Loterías y Apuestas del Estado.
La combinación ganadora ha estado formada por los números 10, 13, 17, 30, 41 y 44. El número complementario ha sido el 18, y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 2.239.284 euros.
De Primera Categoría (6 aciertos), hay dos boletos acertantes, uno de ellos en Tenerife. El premiado ha sido validado en el despacho receptor 67.370, ubicado en la Carretera General del Norte, 334, en Los Naranjeros (Tacoronte).
El otro premiado es de Panxón, Pontevedra, mientras que de Segunda Categoría (5 aciertos + complementario) no ha habido boletos acertantes.
Todos los premios de la Bonoloto
El escrutinio del sorteo se desglosa de la siguiente manera:
- Primera categoría (6 aciertos): 2 boletos premiados con 1.235.949,93 euros.
- Segunda categoría (5 aciertos + complementario): 0 boletos premiados.
- Tercera categoría (5 aciertos): 76 boletos premiados con 2.771,25 euros cada uno.
- Cuarta categoría (4 aciertos): 4.000 boletos premiados con 26,33 euros cada uno.
- Quinta categoría (3 aciertos): 76.407 boletos premiados con 4 euros cada uno.
- Reintegro: 448.701 boletos premiados con 0,50 euros cada uno.
SOBRE EL SORTEO DE LA BONOLOTO
El sorteo de la Bonoloto se celebra de lunes a sábado y está regulado por Loterías y Apuestas del Estado. Las apuestas tienen un precio de 0,50 euros, lo que le convierte en el sorteo más económico de los organizados por LAE.
La Bonoloto nació por primera vez el 28 de febrero de 1988 como alternativa a los juegos que existían en ese momento, los cuales eran La Primitiva, la Quiniela y la Lotería Nacional. La Bonoloto era un juego que prometía mucho, ya que iba a ofrecer más sorteos a la semana, un total de cuatro días a la semana, y además, por un precio mucho más económico.
Un año y cinco meses después, el 9 de julio de 1989, la Bonoloto repartía su mayor premio de la cantidad de 604 millones de pesetas, lo que hoy serían alrededor de 3.633.084,12 €
El 18 de noviembre de 1990, la Bonoloto repartió por primera vez un premio superior a los 100 millones de pesetas el cual cayó en Iscar, Valladolid.
En el año 1991 se introdujo el reintegro, con el cual se devuelve el precio de la apuesta.
Desde 2013 todos los premios dejaron de considerarse ingresos que no tributan en la declaración y pasaron a estar sujetos a impuestos tras la aprobación de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. En la actualidad, para premios superiores a 40.000 € hay que pagar un 20% de impuestos, cantidad que Loterías y Apuestas del Estado descuenta antes del pago del premio.
El cobro de los premios se hace de dos maneras diferentes dependiendo de la cantidad ganada:
- Los premios con importe inferior a 2000 € podrán hacerse efectivos en cualquier establecimiento de Loterías y Apuestas del Estado.
- Los premios que superen los 2500 € sólo se podrán hacer efectivos en las entidades bancarias colaboradoras de Loterías y Apuestas del Estado.
