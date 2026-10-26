Carmen Pérez: “Santa Cruz no es de ningún partido político sino de sus ciudadanos”

Nada más empezar la conversación en Los Limoneros, Carmen Pérez Pérez (Santa Cruz, 1981), me dice: “A mí me ha costado mucho estar donde estoy para que me tomen de rubia”. Yo fui muy amigo de su maestro en el mundo del Derecho, José Domingo Gómez García, de quien ella dice que fue “uno de los mejores abogados de Canarias, al que le debo mi amor por las leyes”. Compartimos, José Domingo y quien escribe, aulas en la Universidad de La Laguna y tertulias frecuentes. Carmen añade: “Soy abogada de vocación y política de convencimiento”. Lo cierto es que ha sido nombrada candidata del Partido Popular (PP) a la Alcaldía de Santa Cruz y que actualmente ejerce como primera teniente de alcalde y responsable de la Sociedad de Desarrollo, además de ocupar la portavocía del grupo municipal de su partido. Añade que está enamorada de Santa Cruz y yo informo de que es madre de un adolescente. Cercana, simpática, muy preparada en su especialidad en Derecho de Familia y tremendamente difícil de localizar, supongo que será porque tiene mucho trabajo y no como su presidente, Manolo Domínguez, que nunca coge el teléfono, a no ser que lo llame Feijóo. Me tomo esta licencia sin mala intención y me permito incluirla en la introducción de mi entrevista con Carmen Pérez. La primera conversación en Los Limoneros tiene lugar en presencia de Lope Afonso, uno de los grandes valores del PP en Canarias. Carmen añade que ella cree en el servicio y que su acceso al cargo que ocupa fue a petición del presidente regional de su partido, ya citado.
-¿Por qué defenestraron a Carlos Tarife para darte a ti el cargo?
“De ninguna manera ha habido una defenestración”.
-¿Entonces?
“En el Partido Popular no trabajamos por impulsos, ni por ambiciones individuales sino mediante proyectos de equipo, diseñados para mejorar la vida de las personas y transformar las ciudades”.
-Suena bonito.
“Carlos Tarife ha hecho un trabajo excelente construyendo y consolidando los cimientos del PP en Santa Cruz durante estos años. La dirección del partido ha considerado que este era el momento propicio para iniciar una nueva etapa de renovación. Se trata de un relevo natural, consensuado y coordinado para salir a ganar en 2027”.
-¿Crees que Bermúdez (CC) ha cumplido su ciclo como alcalde?
“José Manuel Bermúdez ha sido un alcalde dedicado a su ciudad y mantenemos un pacto de gobierno caracterizado por la lealtad institucional y el trabajo conjunto”.
-También suena bien, Carmen.
“Sin embargo, cada etapa requiere nuevos horizontes. Santa Cruz atraviesa por un momento en el que no basta con gestionar el día a día: necesita un verdadero salto cualitativo hacia la modernización, la atracción de inversiones, la seguridad y el liderazgo económico en Canarias. Los ciclos los abren y los cierran los ciudadanos en las urnas, pero el PP sale a la calle con un proyecto de ciudad capaz de hacer frente a los desafíos y retos que preocupan a los chicharreros y chicharreras. Ellos son los que marcan nuestras prioridades de gobierno y ante los que debemos rendir cuentas”.
-Con la ola, ¿partes como favorita?
“Parto con la responsabilidad, el entusiasmo y la ilusión de presentar el mejor proyecto para Santa Cruz”.
-¿Qué es..?
“En política municipal, las mayorías se consiguen a pie de calle, barrio a barrio y escuchando las necesidades reales de los vecinos. Estamos inmersos en un proceso de escucha y participación, recogiendo propuestas, ideas y demandas ciudadanas. Queremos que nuestro proyecto para Santa Cruz sea un modelo de convivencia que aglutine al conjunto de la ciudadanía, generando oportunidades para todos y bienestar en las familias. A mi juicio, la necesidad de un proyecto común que nos supere en el tiempo es condición indispensable para construir la ciudad que pretendemos para nuestros hijos”.
(Ya he dicho que Carmen se define como abogada de vocación y política de convencimiento. Pero insisto y me dice: “La abogacía me dio el rigor, la empatía con los problemas reales de la gente y la capacidad de buscar soluciones, con la ley en la mano. Y la política me aporta la oportunidad de transformar esos problemas individuales en soluciones colectivas y de mejorar de forma estructural la vida de miles de vecinos. Me quedo con la capacidad de servir que he desarrollado gracias a ambas áreas”. Bueno, esta puede ser toda una filosofía de vida, que yo personalmente celebro porque me parece muy sensata).
-Tú eres abogada matrimonialista en un tiempo en el que el matrimonio está en crisis, ¿me equivoco?
“Más que el matrimonio en sí, lo que experimenta cambios es el modelo de convivencia y de sociedad. Es que no existe hoy un solo modelo de familia. Lo que sí es cierto es que el estrés de conciliar la vida laboral y familiar, unido a las presiones económicas actuales y a la falta de vivienda para que los jóvenes construyan proyectos de vida emancipados, tensionan las relaciones familiares”.
-Creo que tienes razón.
“En mi etapa profesional, como abogada, aprendí que la clave de la convivencia es el diálogo, la lealtad y el compromiso mutuo, valores que, por cierto, son plenamente aplicables tanto a la vida personal como a la gestión pública”.
-Oye, Carmen, ¿qué es lo que necesita la Sociedad de Desarrollo, de la que eres responsable, para transformar Santa Cruz?
“La Sociedad de Desarrollo es un motor de empleo y una herramienta tractora fundamental para dinamizar el tejido productivo, el comercio y el turismo en la capital. Es un órgano vivo de colaboración público-privada que ha demostrado resultados concretos y logrado que la ciudad alcance cotas de empleo históricas. Y también un referente en Canarias”.
-¿Y de cara al futuro inmediato?
“Sí, para profundizar esa transformación necesitamos seguir reduciendo las trabas burocráticas, dinamizar la digitalización, reforzar la sostenibilidad, acelerar iniciativas clave como la candidatura a la Capitalidad Española de la Gastronomía 2027 o los planes estratégicos de turismo e innovación, así como apostar por sectores productivos emergentes y ligados a nuestro puerto”.
-La oposición la tiene meona con el tema de la vivienda, con poco éxito, por cierto. Háblame del déficit de viviendas en Santa Cruz.
“El problema de la vivienda en Santa Cruz no se soluciona con demagogia, relatos intervencionistas ni leyes nacionales que han conseguido exactamente lo contrario a lo que pretendían: congelar la oferta y subir los precios”.
-¿Entonces, a qué responde el déficit de viviendas?
“Pues responde a años de parálisis urbanística y de falta de suelo desarrollado. Lo que la ciudad necesita es una política realista que conozca el terreno, sus necesidades y sus posibilidades reales. Hay que buscar y sacar al mercado más suelo, listo para construir, agilizar la burocracia, ofrecer seguridad jurídica a los propietarios, reactivar la promoción pública de alquiler asequible y colaborar con el sector privado para lo que te dije, para sacar más suelo al mercado. Y también lograr el apoyo de otras administraciones para encontrar financiación”.
-Háblame como candidata. ¿Te vas a quedar ahí, en futura alcaldesa, o pretendes ser algo más en política?
“Santa Cruz exige las 24 horas del día y los 7 días de la semana, no merece menos y requiere todo mi esfuerzo y mi compromiso. Mira, el mandato de los ciudadanos es una responsabilidad que se honra cada día con hechos, con trabajo y con resultados. Y en esfuerzo y en capacidad trabajo no nos va a ganar nadie. Entiendo la política municipal como el mayor honor al que pueda aspirar una persona. Liderar el próximo gobierno de Santa Cruz y ser alcaldesa de mis vecinos es el mayor orgullo al que puedo aspirar, porque no existe una responsabilidad más ilusionante que trabajar por la tierra donde vives y en la que crecen tus hijos”.
-Yo admiro a algunas mujeres del PP. ¿Y tú?
“Miro y admiro el referente histórico de figuras como Soraya Sáenz de Santamaría, el pragmatismo e impulso institucional de personas como Isabel Díaz Ayuso y Cayetana Álvarez de Toledo y la cercanía y altura de Estado de Carmen Fúnez. Pero, sobre todo, admiro a tantas compañeras, concejalas y consejeras insulares que con su trabajo y esfuerzo diario defienden los valores del liberalismo y el bienestar en cada rincón de Canarias”.
-¿Derribará la derecha a la izquierda en estas elecciones legislativas?
“Son las urnas las que tienen que hablar a su debido tiempo, pero el desgaste social e institucional del actual Gobierno de España de coalición es innegable”.
-¿Y qué reclaman, a tu juicio, los ciudadanos?
“Certidumbre, rigor económico, una política limpia centrada en resolver los problemas reales de las familias y no el regateo constante de pactos e intereses partidistas. Es necesario volver a recuperar la confianza en las instituciones y volver a centrarnos en lo importante: mejorar la vida de la gente. Alberto Núñez Feijóo representa la única alternativa seria, institucional y de gestión capaz de devolver la estabilidad que el país necesita”.
-¿Estarías dispuesta a pactar con otros partidos para gobernar Santa Cruz, a partir de mayo próximo?
“Saldremos a ganar y a obtener una mayoría clara que nos permita ejecutar de forma íntegra nuestro modelo de ciudad, con ambición y compromiso”.
-Y dicho esto…
“Pues dicho esto, la política madura exige responsabilidad y capacidad de entendimiento. Dialogaré con aquellas fuerzas políticas que compartan nuestros ejes de progreso: bajada de la presión fiscal, seguridad, impulso del empleo, desarrollo económico y mejora de los servicios públicos, en todos los distritos”.
-Estas son las bases de los futuros pactos, por tu parte, entonces.
“Quien comparta ese proyecto para modernizar Santa Cruz encontrará siempre en mí a una interlocutora dispuesta a trabajar sin descanso. Santa Cruz no es de ningún partido político, es de sus ciudadanos. Y son ellos los que deben decidir”.
-Pues, mira, ya me has dado el titular.