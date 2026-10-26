Canarias, cuarta comunidad con más mujeres víctimas de violencia machista en un goteo que no para de crecer

Canarias registró durante el segundo trimestre de este año una tasa de 23,7 mujeres víctimas de violencia machista por cada 10.000 mujeres, lo que sitúa a la comunidad autónoma con la cuarta tasa más alta del Estado. Por delante del Archipiélago se situaron Baleares con 29,4 casos por cada 10.000 mujeres, la Comunidad Valenciana (23,9) y Madrid (23,8). La media nacional en el periodo analizado fue de 20 mujeres por cada 10.000.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Esther Rojo, expresó su preocupación ante los datos del trimestre analizado, ya que, tal y como dijo, “detrás de las cifras hay una realidad innegable: la violencia de género sigue afectando a decenas de miles de mujeres en España y, lejos de reducirse, cada año observamos un aumento de los casos”.
Aumentan también las denuncias
Las denuncias por violencia machista registradas en los órganos judiciales de Canarias durante el segundo trimestre de este año aumentaron el 5,4% en comparación con el mismo periodo de 2025. Si en la primavera pasada los juzgados de las Islas habían registrado 2.841 denuncias por violencia machista, en la de este año el número fue 2.995 (154 más), según los datos difundidos por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.
Siempre según el informe del órgano de gobierno de los jueces, y en consecuencia con el dato anterior, el número de mujeres víctimas de la violencia de género en Canarias aumentó entre abril y junio de este año en comparación con el mismo periodo de 2025. Pasó de 2.657 a 2.714, 57 más, un aumento porcentual del 2,1%
El estudio del Observatorio ofrece por séptimo año consecutivo datos desglosados por islas. Entre abril y junio de 2026, en Fuerteventura se registraron 147 denuncias de delitos por violencia sobre la mujer; en Gran Canaria, 1.601; en Lanzarote, 265; en El Hierro, 9; en La Gomera, 9; en La Palma, 72, y en Tenerife, 1.392. En la gran mayoría de los casos se denunciaron delitos de lesiones y malos tratos. Asimismo, entre abril y junio se registró un homicidio de violencia machista en la isla de Tenerife.
El informe ofrece más datos: de las 2.714 mujeres víctimas de violencia en Canarias, 2.035 fueron españolas y 679 extranjeras. 311 de las víctimas se acogieron durante la tramitación del proceso a la dispensa a la obligación de testificar contra su presunto agresor, un 24,5% más que en el segundo trimestre del año anterior, cuando no habían confirmado las denuncias 412 féminas.
Durante la primavera pasada, los órganos judiciales canarios que juzgaron casos de violencia de género dictaron 649 sentencias condenatorias (un 9,2% menos que en el segundo trimestre de 2025), 11 sentencias absolutorias (un 71,1% menos que en el año anterior), 130 autos de sobreseimiento libre (+31,3%) y 963 autos de sobreseimiento provisional de las actuaciones (-14,1%).
Sentencias condenatorias
El porcentaje de sentencias condenatorias fue del 98,3% (+3,6%) y el de terminación por sobreseimiento provisional, del 88,1% (un 4,1% menos que en el año anterior).
En lo que alude a personas enjuiciadas, la primavera pasada fueron 660 las que se sentaron en el banquillo en Canarias por delitos machistas (un 12,5% menos que en el segundo trimestre de 2025), siendo condenadas el 98,3% (un 3,6% más que en 2025). 469 fueron ciudadanos españoles y 180 extranjeros.
En cuanto a órdenes de protección, los juzgados canarios registraron este invierno 440 peticiones. De ellas, los juzgados inadmitieron 5, adoptaron 297 y denegaron 138 .
En el ámbito nacional, los órganos judiciales especializados en violencia sobre la mujer registraron durante el segundo trimestre de este año 55.712 denuncias y atendieron a un total de 50.106 mujeres, cifras que reflejan un aumento del 9,81 % y del 7,64 % respectivamente, en relación con el mismo periodo de 2025. Once de cada cien mujeres que aparecen en las denuncias como víctimas de este tipo de delitos (el 11,44 %) se acogieron a la dispensa del deber de prestar declaración.
Esther Rojo avisa de que se necesitan más recursos materiales y humanos
La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Esther Rojo, analiza los datos como ”una realidad tozuda que obliga a todas las administraciones, estatales, autonómicas, provinciales y locales, y a todas las formaciones políticas a seguir afrontando este fenómeno criminal. No solo se deben mantener y aprovechar todos los servicios y herramientas de las que nos hemos ido dotando en las últimas décadas, sino que es necesario dedicar más recursos humanos y materiales a una materia que, pese a los enormes avances logrados, sigue siendo una asignatura pendiente”.
En su opinión, esa es la realidad que muestran las estadísticas de los órganos judiciales, a la que lamentablemente deben añadirse toda la violencia contra las mujeres que permanece oculta, todas esas mujeres víctimas que guardan silencio, y las más de cuarenta víctimas mortales contabilizadas hasta la fecha, un número inasumible de vidas y familias rotas. Rojo reitera su petición a toda la sociedad, y en especial al entorno familiar, laboral y social de la mujer, al personal sanitario y al profesorado, para estar alerta ante estos casos, pues una denuncia a tiempo puede salvar una vida.