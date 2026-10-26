Dejan tiradas de madrugada a seis alumnas de Erasmus y dos profesoras en Tenerife: “Es intolerable”

Seis alumnas de un Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) de Tenerife y dos profesoras se quedaron sin transporte de madrugada en Santa Úrsula después de que el minibús contratado para trasladarlas al Aeropuerto Tenerife Sur no apareciera. Así lo denuncian las afectadas en un comunicado en el que critican la falta de soluciones ofrecidas por la empresa responsable del servicio.
Indican que la agencia de viajes organizadora, al contactar con la central de asistencia de la compañía de minubús, los operadores se desentendieron de la situación y llegaron a indicarles que “se buscaran la vida”, sin ofrecer un transporte alternativo.
Más de una hora intentando conseguir un taxi
El comunicado señala que tanto la agencia como las profesoras intentaron conseguir otro vehículo a través de las centrales de radiotaxi de Santa Úrsula y municipios cercanos, además de explorar otras alternativas de transporte privado.
Sin embargo, según la versión de las afectadas, se encontraron con teléfonos saturados y falta de disponibilidad de vehículos para realizar el trayecto hasta el sur de Tenerife.
Ante esta situación, también contactaron con la Policía Local y la Guardia Civil para consultar posibles alternativas, aunque, siempre según el comunicado, no consiguieron una solución.
Los familiares tuvieron que llevarlas al aeropuerto
Finalmente, alrededor de las 03.00 horas, varios familiares se movilizaron con sus vehículos particulares para trasladar a las seis alumnas y las dos profesoras hasta el Aeropuerto Tenerife Sur.
“Es intolerable que en una isla que vive del turismo y que presume de calidad en sus servicios se permita este nivel de desidia y desatención de madrugada”, lamenta la agencia en el comunicado.
La entidad recuerda que las afectadas se encontraban en la vía pública, con sus equipajes y ante el riesgo de perder un vuelo vinculado al programa europeo Erasmus.
Según la misma nota, la agencia y la dirección del centro educativo han presentado reclamaciones ante la empresa contratada y han trasladado lo ocurrido al Cabildo de Tenerife y al Ayuntamiento de Santa Úrsula.