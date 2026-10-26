José Manuel Bermúdez: “El PSOE es mi gran adversario y no tengo en mis planes pactar con Patricia Hernández”

José Manuel Bermúdez volverá a concurrir a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife en las elecciones de mayo de 2027. El candidato de Coalición Canaria (CC) afronta la cita electoral con la intención de revalidar su gestión y culminar proyectos que considera decisivos para el futuro de la capital, desde el plan de inversiones en los barrios hasta la apertura del CaixaForum o la rehabilitación del Teatro Guimerá. Confía en que sus cuatro mandatos como regidor sirvan de ejemplo de su gestión, aunque en caso de no obtener la mayoría suficiente para logar el bastón de mando, no descartaría hablar con otras formaciones, pero sí descarta, rotundamente, un pacto con el PSOE de Patricia Hernández.
-¿Qué le ha impulsado a repetir como candidato?
“Creo que todavía me quedan cosas por terminar. Tengo un proyecto de ciudad que quiero culminar y que se terminará en el siguiente mandado. Por ello, me gustaría ser no solo el alcalde que lo inició sino también el que lo terminó. Tenemos en marcha actuaciones importantes que empezarán a verse o a finalizar en los próximos años”.
-¿Qué proyectos destacaría?
“El primero es culminar el Plan Impulso Urbano, con obras en los barrios, asfaltado, saneamiento e iluminación. Es un proyecto de cuatro años que permitirá invertir 130 millones de euros. También abrir el primer CaixaForum de Canarias en Santa Cruz, un nuevo centro cultura donde más del 80 % de las actividades serán gratuitas. Y además, quiero inaugurar el Teatro Guimerá ya rehabilitado, el más antiguo de Canarias, pero adaptado al siglo XXI. A ello se suma la desmantelación de la refinería. Hasta ahora hemos trabajado en documentos y proyectos, pero todavía no se ha podido completar el proceso. Quiero que empiecen a verse vacíos esos solares y que puedan convertirse en una oportunidad para la expansión de Santa Cruz hacia el sur”.
-Tras cuatro mandatos al frente del Ayuntamiento, ¿aspira a seguir los pasos del alcalde de La Matanza o el de Adeje?
“No aspiro a eso. Mi objetivo es terminar un proyecto que comenzó en 2011. Cuando llegué, el Ayuntamiento tenía una deuda de unos 70 millones de euros con proveedores. Hoy tenemos una institución saneada, con una presión fiscal más baja que la que encontré y con el mayor volumen de inversión en obras de su historia. También hemos conseguido muchos fondos europeos y financiación de otras administraciones. Creo que los números de mi gestión son positivos. Me gustaría completar un mandato más y después dar un paso al lado”.
-¿Qué ofrecerá de nuevo a los ciudadanos si vuelve a ser elegido?
“Todavía no hemos elaborado el programa electoral. Acabo de ser elegido candidato y quiero abrir un proceso para que militantes, afiliados y colectivos de la ciudad puedan presentar sus propuestas. Hay líneas que no voy a cambiar: mantener una presión fiscal baja y seguir dinamizando la economía. Cuando llegué había cerca de 30.000 desempleados y hoy estamos en torno a los 16.000. También tenemos más de 7.000 empresas radicadas en Santa Cruz y proyectos de inversión privada importantes. Tenemos que reforzar los servicios sociales, pero hay ámbitos en los que todavía queda mucho por hacer, especialmente la movilidad, el tráfico y los aparcamientos”.
-¿Es la movilidad la asignatura pendiente de su gestión?
“Es uno de los grandes retos del próximo mandato. Estamos a punto de inaugurar el nuevo Centro de Control del tráfico y, aparte, se trabaja para ordenar mejor el espacio público e impulsar las zonas azules y verdes, al igual que facilitar la construcción de aparcamientos en altura y potenciar el transporte público. Hemos comprado 60 guaguas por unos 30 millones de euros, que llegarán en el próximo mandato. Queremos que más personas puedan dejar el coche y utilizar el transporte público. También necesitamos que el Gobierno impulse el soterramiento de la TF-4 en la entrada sur de la ciudad y una circunvalación que permita aliviar el tráfico de la TF-5 y mejorar la conexión con Añaza. Las infraestructuras de movilidad van a marcar la próxima legislatura”.
-Las encuestas sitúan al PSOE en una posición competitiva. ¿Teme perder la Alcaldía?
“Las encuestas que manejo no dan la mayoría al PSOE en Santa Cruz, me la dan a mí. Y voy a decir una cosa: soy el único candidato que puede parar al PSOE en la capital. Quien no quiera que gobierne el PSOE sabe que el único que puede impedirlo soy yo. Es mi gran adversario y no tengo en mis planes pactar con Patricia Hernández. Más claro no puedo ser”.
-¿Y en caso de necesitar alianzas para gobernar la ciudad, se acercaría a Vox?
-”Puedo entenderme con Podemos, con el PSOE, con el PP o con Vox para construir una carretera, hacer una plaza, mejorar un colegio o cubrir una cancha deportiva. Estoy convencido de que podríamos coincidir en el 80% o el 85% de las cuestiones municipales. Pero hay otros asuntos en los que es muy difícil entenderme con Vox. No comparto su modelo de Estado centralizado ni su posición sobre los colectivos LGTBI, las políticas de género y la igualdad. Creo que los derechos humanos deben proteger a esos colectivos. En materia migratoria estoy de acuerdo con que exista un control y una gestión ordenada, pero también hay que proteger a las personas vulnerables. Mi objetivo es ganar y lograr la mayoría absoluta. Después hablaremos con quien corresponda”.
-Su compañera de partido, la diputada Cristina Valido, ha dicho que CC no apoyará un Gobierno central PP-Vox. ¿Rompería esta directriz para poder gobernar en el Ayuntamiento?
“Coalición Canaria no se presenta en las generales para pactar con nadie ni para dejar de pactar con nadie. Nosotros no somos alternativa de Gobierno nacional, sino que vamos a Madrid a defender Canarias. Y yo soy el primero que dice que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debería de dejar de gobernar, porque ha sido un mal gestor para España. Un Ejecutivo que no ha sacado adelante los presupuestos durante tres años, que ha gobernado a golpe de decreto y que no tiene mayoría en el Congreso para convalidarlo. Ha sido un mal gobierno que nos ha metido en muchos problemas. hasta judiciales. Entonces, creo que Sánchez es el primero que deberá salir fuera. Y a partir de ahí, la pregunta que hago a los ciudadanos es si hay un nuevo gobierno, ¿cómo se va a apoyar a Canarias?”.
-¿Entonces se ve ganador?
“Estoy motivado e ilusionado, además de convencido, de que puedo sacar el mejor resultado de todas las elecciones a las que me he presentado, pues en este mandato se ha cumplido lo que dije al principio, que íbamos a ver muchas cosas prometidas ya terminadas. Estos cuatro años han sido muy productivos para Santa Cruz. Estamos viendo materializarse proyectos que comenzaron a prepararse hace años, como las viviendas públicas de Cuevas Blancas y María Jiménez o la adquisición de otras en Valleseco. Las obras actuales son consecuencia de una gestión sostenida en el tiempo”.
-Aunque no tenga perfilada la lista electoral para mayo de 2027, ¿el influencer Bolorino Armani formará parte de la misma?
“Primero, valoro mucho que Bolorino haya vuelto a donde estuvo, pues fue militante de CC entre 2010-2011 y me apoyó en aquella campaña. Ahora regresa porque él así lo ha querido para ayudar en la campaña. Mi lista ni la he pensado y por lo tanto no tengo claro quién irá, además de quien la elige es la asamblea de afiliados”.
-¿Le gustaría contar con su actual equipo en la futura lista electoral?
“En anteriores comicios a los que he concurrido siempre me he caracterizado por mantener una misma línea de trabajo y un equipo, aunque es cierto que he cambiado algunas veces de personas. Seguramente en esta ocasión pasará lo mismo, aunque la gente sabe que soy bastante predecible en eso. Pero el núcleo de mi equipo, en un sentido o en otro, se va a mantener”.
-En estos últimos meses está visitando diferentes barrios del municipio para pulsar las necesidades de los vecinos. ¿Que percepción encuentra entre los residentes respecto a su gestión?
“Los vecinos siempre te dicen lo que falta por hacer, y es lógico. Pero me siento cómodo con las asociaciones vecinales y no percibo un rechazo extraordinario a la gestión. Por supuesto que hay cosas que mejorar y otras que ejecutar. Las encuestas también me sitúan entre los candidatos más conocidos y mejor valorados de Santa Cruz, aunque hace tiempo que no me creo demasiado las encuestas. Pueden reflejar una fotografía de un momento concreto y hoy se publican en redes resultados electorales que no tienen rigor científico”.
-¿Considera que esta campaña electoral será una de las más duras de los últimos tiempos?
“Ya lo está siendo. Creo que vamos a ver muchas mentiras y noticias falsas en las redes sociales, algunas elaboradas con inteligencia artificial para dar apariencia de veracidad a informaciones que no la tienen. Hay páginas y personas que se dedican a manipular. Le pediría a la ciudadanía que no se deje engañar, porque vamos a ver juegos sucios que pueden afectar a la honestidad y a la gestión de los candidatos. Algunos están dispuestos a traspasar cualquier límite”.
-La Junta Electoral le ha amonestado tras estimar un recurso del PSOE relacionado con una comunicación municipal. ¿Cómo responde a esa advertencia?
“La Junta Electoral ha dado parcialmente la razón al PSOE de Patricia Hernández y ha advertido de que no se debe utilizar una nota de prensa del Ayuntamiento para visibilizar un supuesto éxito o responder a un oponente político. Estoy dispuesto a respetarlo. Mi argumento es que tenía que contestar a lo que consideraba una falsedad difundida por ese grupo municipal tras ofrecer una rueda de prensa, en dependencias municipales. Pero aceptaré lo que corresponda dentro de las reglas electorales”.
-En dicha rueda de prensa, el PSOE recordaba que ha recurrido ante la Justicia la ordenanza municipal de la tasa de basura. ¿Creé que ganará?
“Ya veremos qué ocurre en los tribunales. No me sorprendería que perdiéramos, porque otros ayuntamientos han tenido problemas judiciales con medidas similares. Creo que la ley está mal hecha y genera inseguridad jurídica. Para cumplir la directiva europea se podían haber elegido otras fórmulas, pero se optó por una que coloca el foco sobre los ayuntamientos”.
-Otro hito de su gestión será el regreso de la Unipol a Santa Cruz. ¿Cómo avanza su puesta en marcha?
“Estamos en la fase final del regreso de la Unipol. Los agentes que voluntariamente han querido incorporarse ya están formándose y agradezco ese compromiso porque van a dedicarse a reforzar la seguridad ciudadana en los barrios. Quien moleste a los vecinos, robe o genere inseguridad debe saber que estos agentes van a hacer su trabajo”.
-La ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones también ha sido recurrida. ¿Considera que fue un error implantarla?
“Nosotros no queríamos aplicarla tal y como el Gobierno de España nos obliga a hacerlo, porque entendemos que Santa Cruz tiene una buena calidad del aire y dispone de un plan de calidad ambiental vigente. Pero existe una ley que debemos cumplir. Hemos intentado hacerlo de la mejor manera posible, aunque la ordenanza está recurrida. No me sorprendería que los tribunales la anularan, porque ha ocurrido en otras ciudades. Afortunadamente, las inversiones realizadas se pueden aprovechar para ordenar el tráfico, reforzar la seguridad y mejorar la información a los ciudadanos, aunque la ordenanza no saliera adelante”.
-Tras 13 años en la Alcaldía, ¿qué legado le gustaría dejar?
“Mi objetivo sigue siendo el mismo que cuando llegué en 2011: mejorar Santa Cruz. No me mueve el poder, sino poder hacer cosas. Los vecinos serán quienes valoren el legado de mi equipo”.