Muere a los 44 años en un terrible accidente al entrar en Santa Cruz

Tragedia a la entrada de Santa Cruz de Tenerife: un varón de 44 años de edad falleció ayer como consecuencia de las lesiones padecidas al verse involucrado el vehículo que conducía en una colisión múltiple que tuvo lugar en la TF-5, conocida popularmente como la autopista del Norte, a la altura de Somosierra, según la información recabada entre fuentes oficiales y personal del servicio de emergencias que prestó servicio.
Los hechos tuvieron lugar sobre las cuatro de la tarde y, a la espera de que los investigadores de la Guardia Civil determinen oficialmente lo acaecido, la hipótesis que se sustenta en los testimonios e imágenes recabadas pasa por que un camionero perdió el control de su enorme vehículo articulado cuando circulaba por dicha zona en dirección hacia la capital, chocando primero con un taxi y luego contra una furgoneta.
Desde el Cecoes 1-1-2 de Canarias se informó “del vuelco de un camión de gran tonelaje, que colisionó con un taxi antes de chocar contra las vallas de separación entre la TF-5 y la TF-1 e impactar contra otro turismo”.
Precisamente ese último vehículo (en realidad, una furgoneta) es el que conducía la infortunada víctima, y salió despedido hacia una vía inferior que sirve de enlace con la TF-1, con las catastróficas consecuencias referidas, pese al gran esfuerzo de miembros de Samur Canarias y del SUC, que hicieron todo lo posible por reanimarle, aunque sin éxito.
Otras dos personas resultaron heridas, concretamente el propio camionero y el taxista al que también golpeó el camión, cuya cabina acabó lejos de la carga que llevaba y que eran bidones de agua.
Se trata de otros dos varones, uno de 42 años que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba varios traumatismos de pronóstico grave, siendo trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. En cuanto al otro herido, tiene 58 años y presentaba varios traumatismos de carácter moderado, trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.
Fueron agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife quienes primero hicieron acto de presencia en el lugar de los hechos, y su trabajo fue sin duda loable, dado que no solo aseguraron la zona y prestaron la primera asistencia a los afectados, sino que también alertaron en cuanto pudieron a los medios de comunicación para que se propagase la noticia y evitar que se congestionara aún más el tráfico en la zona,
La afectación a la circulación fue absoluta, dado que el camión quedó tumbado de tal modo que hubo que cortar todos los carriles de la vía tan transitada para acceder a Santa Cruz desde el Norte. Todos los que llegaban quedaron atrapados en un atasco total, porque la vía seguía cortada hasta bien entrada una noche que además fue muy especial para la capital por las celebraciones del Plenilunio.
Desde el propio Ayuntamiento de la capital tinerfeña se reaccionó sobre las cinco de la tarde para recomendar a los usuarios de la vía que evitasen la misma, ofreciendo como alternativas para entrar a la ciudad la TF-4 y para salir de la TF-5 desvíos por el cementerio Santa Lastenia, hacia Taco o en dirección hacia el HUC. Desde Titsa estuvieron ágiles a la hora de advertir a quienes optan por este servicio público que el accidente estaba provocando retrasos en casi una decena de sus rutas, concretamente en las líneas 20, 100, 102, 015, 108, 231, 233, 105 y 106.
Varios expertos en seguridad vial consultados por este periódico coincidieron en preguntarse por qué un camión de tanto tonelaje como el implicado en este accidente circulaba por esa zona cuando existen alternativas para evitar precisamente la presencia de este tipo de vehículos en la misma, si bien la explicación a tal incógnita tendrá que esperar a los resultados de la investigación oficial.
También prestaron servicio bomberos del Consorcio, Protección Civil y Mantenimiento de Carreteras.