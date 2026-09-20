Hasta 34 grados: estas son las zonas de Canarias donde más calor hará este lunes

Canarias afrontará este lunes, 21 de septiembre, una nueva subida de las temperaturas, con los valores más altos concentrados principalmente en Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote. El punto más cálido podría situarse en el interior sur majorero, donde no se descartan registros locales de hasta 34 grados.
La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también apunta a máximas de alrededor de 32 ºC en zonas de Gran Canaria y Lanzarote, mientras que Tenerife podrá superar los 30 ºC en algunos puntos. A este episodio se sumará la presencia de calima en altura, especialmente en las islas orientales.
Interior sur de Fuerteventura: hasta 34 grados
Fuerteventura aparece como la Isla donde podrán alcanzarse las temperaturas más elevadas de la jornada. La Agencia prevé un ascenso moderado de las máximas, más acusado en áreas del interior sur, donde podrán superarse los 32 ºC y alcanzar localmente los 34 ºC.
También habrá calima en altura. El viento soplará inicialmente entre flojo y moderado del nordeste y ganará intensidad durante la segunda mitad del día. En la península de Jandía podrán registrarse intervalos fuertes.
Sur y oeste de Gran Canaria: 32 grados
Otro de los puntos calientes del lunes estará en Gran Canaria. Las máximas subirán de manera ligera o moderada y el incremento podrá resultar notable en algunas medianías. La previsión sitúa temperaturas de hasta 32 ºC en las vertientes sudeste, sur y oeste de la Isla.
Además, la calima se hará más visible en medianías y zonas altas durante la segunda mitad del día. En el norte y este habrá más nubosidad durante las primeras horas y nuevamente al final de la jornada.
Lanzarote también llegará a los 32 grados
En Lanzarote, los termómetros permanecerán con pocos cambios en el norte, pero subirán en las zonas interiores y del sur. En estos sectores se esperan máximas de entre 30 y 32 ºC, acompañadas también por polvo en suspensión en altura. El viento será inicialmente flojo del nordeste y aumentará a moderado durante la tarde.
Tenerife: hasta 31 grados en Santa Cruz
La subida también se dejará notar en Tenerife, especialmente lejos de las costas. Las temperaturas tendrán pocos cambios en el litoral, pero aumentarán de forma moderada en medianías, donde el ascenso podrá ser notable. Podrán registrarse valores próximos a 30 ºC en medianías del sur y este, así como en la fachada sur del área metropolitana.
En Santa Cruz de Tenerife, la previsión para este lunes sitúa los termómetros entre 22 y 31 ºC. La Isla tendrá además una baja probabilidad de calima en altura durante la tarde y la noche.
Otro elemento a vigilar será el viento en las cumbres centrales. Soplará del suroeste con intensidad moderada a fuerte y serán probables rachas muy fuertes durante la mañana y las horas centrales.
La Gomera también puede alcanzar los 30 grados
En La Gomera, las temperaturas máximas subirán especialmente en medianías y zonas altas. En puntos del sur y este de la Isla podrán alcanzarse localmente los 30 ºC.
Por su parte, El Hierro registrará un ascenso moderado de las máximas en zonas interiores, mientras que las temperaturas permanecerán con pocos cambios en la costa.
La Palma, la única Isla con posibilidad de lluvia
La Palma quedará al margen de los valores más elevados previstos en las islas orientales, pero será el único territorio donde aparece alguna posibilidad de precipitaciones. La Aemet contempla una baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la madrugada en medianías del este. Las temperaturas también aumentarán en medianías y zonas altas.
En el conjunto del Archipiélago predominarán los intervalos de nubes medias y altas, junto con nubes bajas en las zonas septentrionales y orientales de las islas de mayor relieve durante la primera mitad del lunes.