6 días sin aparcar en Divina Pastora, en Santa Cruz, por obras inexistentes

Los vecinos de Divina Pastora, en Santa Cruz, no salen de su asombro tras lo ocurrido en la calle Eladio Roca y Salazar, donde el pasado sábado se encontraron señales de tráfico que prohibían estacionar en 20 plazas de la zona. Sin previo aviso, ni conocer el motivo, los residentes vieron maquinaria de asfalto que había enviado el Ayuntamiento capitalino para, al parecer, iniciar el asfaltado de la calle. Algo que hasta ayer no ocurrió.
La asociación de vecinos Divina Pastora indicó que “durante seis días ni se ha podido aparcar ni ha empezado obra alguna, lo que es incomprensible teniendo en cuenta la dificultad para estacionar aquí y que ha causado bastante malestar”. Pero, lo curioso es que ayer estas señales desaparecieron sin más, de la misma manera en que llegaron.
El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, afirmó que en dicha calle está prevista una obra de asfaltado, pero “aún no se va a llevar a cabo”, sin explicar el misterio de las señales.