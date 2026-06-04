El Cabildo lanza una importante advertencia a los tinerfeños: el día del papa, entren a Santa Cruz antes de las 09.00 horas

La movilidad insular se enfrenta a un desafío logístico sin precedentes modernos que alterará por completo las rutinas de miles de conductores en el área metropolitana (santa Cruz y La Laguna). El Cabildo de Tenerife ha presentado de forma oficial el exhaustivo plan de seguridad, transportes y emergencias diseñado de cara a la inminente llegada del papa León XIV. La máxima institución de la isla ha establecido severos cortes de tráfico en Tenerife que afectarán a los principales ejes viarios de conexión con la zona metropolitana durante la jornada del próximo viernes 12 de junio, obligando a reconfigurar los desplazamientos habituales hacia la capital desde la madrugada.
La presidenta de la corporación insular, Rosa Dávila, acompañada por el vicepresidente Lope Afonso y el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, ha comparecido ante los medios para detallar un despliegue extraordinario coordinado junto a los responsables técnicos de TITSA, Metrotenerife, el servicio de Carreteras, Protección Civil y el Consorcio de Bomberos. Las autoridades recomiendan de manera explícita cruzar los límites de la capital antes de las 9:00 horas del viernes o, en su defecto, priorizar de forma absoluta el uso de los sistemas de transporte colectivo.
Horarios y carreteras afectadas por los cortes de tráfico en Tenerife: cuidado con Santa Cruz
El cronograma de los cierres de vías comenzará a ejecutarse en plena noche para garantizar la seguridad del perímetro donde se desarrollarán los actos multitudinarios. Las restricciones y los cortes de tráfico en Tenerife se estructuran bajo el siguiente esquema de afectación técnica:
- Autopista TF-4 (Acceso Sur a Santa Cruz): Cierre total e ininterrumpido a partir de las 03:00 horas de la madrugada en el tramo crítico comprendido entre las instalaciones de la Refinería y la Estación Depuradora.
- Carretera TF-24 (Monte de La Esperanza): Bloqueo completo a la circulación entre los núcleos de Las Raíces y el nudo de Padre Anchieta en una franja estricta que va desde las 09:00 hasta las 09:30 horas, coincidiendo de forma directa con el trayecto del pontífice hacia La Laguna.
- Autopista del Norte (TF-5): Aplicación de cortes dinámicos en sentido Santa Cruz entre las 09:30 y las 11:30 horas, abarcando el segmento desde Padre Anchieta hasta el centro de la capital. Se impedirá la entrada de vehículos privados durante el paso de la comitiva oficial.
- Vía de Ronda (TF-13): Clausura operativa a la altura de la rotonda de Las Canteras entre las 09:00 y las 11:00 horas, desviando el flujo circulatorio debido a que el itinerario papal discurrirá por el entorno de la Plaza del Cristo.
- Retorno vespertino (TF-5): Tras la conclusión de la misa oficial, en torno a las 13:00 horas, volverán a imponerse restricciones severas en la TF-5, esta vez en sentido norte (dirección La Laguna), desde la capital hasta el Aeropuerto de Tenerife Norte (Los Rodeos), extendiéndose hasta las 15:00 horas.
Un plan de contingencia con guaguas a 1 euro y tranvías dobles
Para paliar la parálisis vial que supondrán estos cortes de tráfico, el área insular de Movilidad ha articulado una alternativa económica y masiva. Los usuarios que viajen en las guaguas de TITSA con motivo de la cita religiosa se beneficiarán de una tarifa plana especial de tan solo 1 euro por trayecto, una medida aplicable en efectivo o tarjeta de crédito para aquellos que no dispongan de la tarjeta Ten+ o el bono de residente canario habitual.
La compañía de transportes inyectará un total de 12.000 plazas adicionales en su red general entre las 06:00 y las 08:00 de la mañana, potenciando los servicios interurbanos de largo recorrido. Las líneas procedentes del norte de la isla (100, 102 y 108) y del sur (110, 112 y 114) experimentarán incrementos de frecuencia sustanciales, al igual que los corredores del cinturón metropolitano (líneas 014, 015, 020, 050, 122, 128 y 232). Para canalizar este flujo de pasajeros, un operativo compuesto por 40 conductores, diez mandos de operaciones y personal de refuerzo en talleres estará plenamente activo, sumando un retén especial de 11 vigilantes de seguridad privada en el Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife.
Por su parte, Metrotenerife transformará el funcionamiento de la Línea 1 empleando de forma exclusiva tranvías dobles con intervalos de paso fijados en 10 minutos, garantizando una capacidad teórica de evacuación de 4.800 personas por hora. Estas variaciones se iniciarán a las 06:00 horas del viernes y se irán amoldando a las directrices de los cuerpos policiales hasta restablecer la normalidad circulatoria hacia las 15:00 horas.
Dispositivo de seguridad y emergencias sanitarias en el muelle
El Cabildo decretará la activación formal del Plan Territorial de Emergencias de Tenerife (PEIN) en fase de prealerta desde el jueves 11 de junio. La sala de control del Cecopin funcionará de manera ininterrumpida coordinando las incidencias en tiempo real junto al centro de mando de la Policía Nacional. La seguridad física en el territorio se reforzará con la movilización de 50 bomberos profesionales de guardia, distribuidos de forma estratégica en siete parques de la isla, apoyados por cuatro oficiales de guardia y dos gestores de sala.
La cobertura sanitaria quedará delegada en un contingente especial de Cruz Roja integrado por un parque móvil de ocho ambulancias asistenciales y 18 técnicos en emergencias médicas. Asimismo, los viveros de propiedad insular de La Tahonilla y Las Eres aportarán 1.056 ejemplares de plantas endémicas para embellecer los escenarios levantados en la explanada del muelle santacrucero, donde además se instalarán unidades industriales de refrigeración cedidas por Puertos del Estado para suministrar agua potable fresca a los peregrinos y prevenir golpes de calor debidos a las altas temperaturas estivales.