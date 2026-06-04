Medios británicos advierten a los turistas de las restricciones y posibles “amenazas” por la visita del papa a Canarias

El medio británico ‘The Sun‘ ha puesto el foco en Canarias ante la inminente visita del papa León XIV a Gran Canaria y Tenerife los días 11 y 12 de junio, una cita histórica que obligará a desplegar importantes medidas de seguridad, cortes de tráfico, restricciones de movilidad y la suspensión de las clases en ambas Islas.
El tabloide ha lanzado una advertencia dirigida a los turistas británicos que tengan previsto desplazarse al Archipiélago durante esas fechas, aludiendo a las “importantes restricciones de seguridad” previstas con motivo del viaje apostólico y citando, además, una supuesta “amenaza difundida por un canal afín al ISIS”. No obstante, las medidas adoptadas por las autoridades españolas y canarias se enmarcan oficialmente en el dispositivo especial de seguridad diseñado para eventos multitudinarios.
La visita de León XIV a Canarias forma parte de su primer viaje apostólico a España, que se desarrollará entre el 6 y el 12 de junio y que concluirá en Tenerife. El pontífice llegará a Gran Canaria el jueves 11, donde mantendrá un encuentro con realidades de acogida a migrantes en el puerto de Arguineguín, además de presidir una misa en el Estadio de Gran Canaria. Al día siguiente, viernes 12, se trasladará a Tenerife, donde está prevista su presencia en el centro de Las Raíces, en La Laguna, y una misa multitudinaria en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.
Canarias activa el PLATECA ante un evento multitudinario
El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por eventos multitudinarios en Gran Canaria y Tenerife en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA). La decisión responde a la necesidad de coordinar las medidas preventivas ante una alta concentración de personas, garantizar la seguridad de los asistentes y reforzar la comunicación entre todos los recursos implicados.
Durante los días centrales de la visita, el PLATECA pasará a situación de alerta. El objetivo es reforzar los dispositivos de seguridad, emergencias, movilidad y asistencia sanitaria en dos jornadas que concentrarán actos religiosos, desplazamientos oficiales y una elevada presencia de fieles, visitantes y medios de comunicación.
El Ministerio del Interior también ha diseñado un plan especial de seguridad para toda la visita del papa a España. La fase crítica en Canarias se activará desde las 00.00 horas del 11 de junio y se mantendrá hasta que la aeronave del pontífice abandone el espacio aéreo español el viernes 12.
Cortes de tráfico, clases suspendidas y restricciones en las carreteras
Gran Canaria y Tenerife afrontarán restricciones importantes de movilidad durante la visita. La Dirección General de Tráfico ha previsto cortes dinámicos en las principales vías de ambas Islas, cierres de incorporaciones, limitaciones para vehículos pesados y la suspensión temporal de obras que puedan afectar a la circulación.
En Gran Canaria, las mayores afecciones se concentrarán el 11 de junio, con cortes en la GC-1, la GC-3 y la GC-31 vinculados a los desplazamientos del pontífice. También habrá restricciones el día 12 antes de su traslado a Tenerife.
En Tenerife, los cortes comenzarán el 12 de junio desde primera hora de la mañana y afectarán a tramos de la TF-5, la TF-13, la TF-24, la TF-152 y la TF-235. Además, habrá restricciones para vehículos de mercancías de más de 7,5 toneladas y transportes de mercancías peligrosas en vías como la TF-1, TF-2, TF-4 y TF-5 entre las 06.00 y las 18.00 horas.
Las autoridades han pedido a residentes, trabajadores y visitantes que planifiquen sus desplazamientos con antelación, reduzcan el uso del vehículo privado y sigan las indicaciones oficiales. También se ha recomendado adelantar trayectos siempre que sea posible para evitar las franjas de mayor impacto.
‘The Sun’ pone el foco en los turistas británicos
La publicación de The Sun subraya que los turistas británicos que se encuentren en Canarias durante la visita papal podrían verse afectados por cierres de carreteras, controles de seguridad, restricciones de acceso y cambios en los desplazamientos hacia zonas turísticas y aeropuertos.
El medio británico destaca que Tenerife y Gran Canaria estarán bajo un dispositivo extraordinario, con presencia de miles de agentes, medios sanitarios y medidas de control en los entornos donde se celebrarán los actos. También señala que el papa utilizará vehículos especialmente adaptados para sus apariciones públicas, con formatos distintos según las condiciones de seguridad de cada evento.
La advertencia se produce en un contexto en el que la visita del papa León XIV situará a Canarias en el foco internacional. Uno de los ejes centrales del viaje será la realidad migratoria en el Archipiélago, especialmente tras los actos previstos en Arguineguín y Las Raíces, dos puntos vinculados a la llegada y acogida de personas migrantes.
Una visita con proyección mundial sobre la crisis migratoria
La presencia del papa en Canarias no solo tendrá una dimensión religiosa. También dará visibilidad mundial a la crisis migratoria en la ruta atlántica y al papel del Archipiélago como territorio de llegada, acogida y emergencia humanitaria.
El Gobierno de Canarias ha insistido en la necesidad de que las Islas sean ejemplo de solidaridad ante la inmigración y ha subrayado la importancia de que la agenda se desarrolle con todas las garantías de seguridad y asistencia.
Por su parte, el obispo de la Diócesis de Tenerife, Eloy Santiago, ha pedido comprensión a ciudadanos y visitantes ante las molestias que pueda generar el dispositivo. Las autoridades recalcan que las restricciones serán temporales, pero necesarias para garantizar el desarrollo de una visita considerada histórica para Canarias.