20 años “sin solución” para la peligrosa acera del puente Zurita

Una diminuta acera, ubicada en el lateral del puente Zurita, en Santa Cruz, impide desde hace 20 años el correcto paso de los transeúntes, que se ven obligados a bajar al carril de circulación de coches para poder continuar el paso por la avenida Islas Canarias.
Esta zona, además, registra cada día un tránsito frecuente de peatones debido a la cercanía de la parada del tranvía, hecho que ya se han ocasionado situaciones de gran peligro para los ciudadanos, sobre todo se personas en silla de ruedas o con carritos de bebés o para hacer compras.
Por ello, vecinos en representación de los barrios Salamanca-Uruguay y Las Acacias han vuelto a reclamar, tanto al Cabildo de Tenerife, como a Metropolitano, empresa gestora del tranvía, y al Ayuntamiento de Santa Cruz que, de una vez por todas, “se ponga fin a años de espera en dar una solución definitiva a un problema que se ha convertido en crónico”.
Los residentes exigen “dotar a la avenida Islas Canarias, en sentido ascendente, y a todo el entorno más próximo a la parada del tranvía, de una acera en condiciones a ambos lados, una actuación que está enquistada desde 2006 por un muro, de propiedad privada, que interrumpe la ampliación de esta vía peatonal, generando con ello una situación de inseguridad vial para los ciudadanos”.
Según explicaron los afectados, el solar en el que se ubica la peligrosa acera en el puente Zurita pertenece a una constructora privada, aunque indican que “esta parcela tiene un forjado que permitiría retranquear el muro hacia dentro y ganar así unos pocos metros de espacio con los que podría llevarse a cabo la ampliación, pues a pesar de que el Ayuntamiento ha anunciado que se va a reparcelar la zona y se ganarán nuevos espacios públicos, todos sabemos que los trámites burocráticos dilatarán por muchos más años la solución a un problema que es vital”.
Por su parte, la concejala de Urbanismo, Zaida González, afirma que “se está avanzado en la mejora y ordenación del entorno del puente Zurita con la tramitación de la Unidad de Actuación UA-SP.4, una intervención de gestión privada, que permitirá ampliar aceras y promover viviendas de obra nueva en la zona. El camino está iniciado, aunque para este año aún será imposible ver resultados”.
González recuerda que el 27 de febrero la propuesta de la promotora fue admitida a trámite por parte de la Gerencia para la gestión y ejecución de esta actuación y la aprobación inicial de su instrumento reparcelatorio. Entre las actuaciones acordadas se encuentra la ejecución del viario peatonal denominado callejón Padilla y la ampliación de la acera en la avenida Islas Canarias, lo que permitirá resolver el actual estrechamiento del tramo donde conviven peatones y el tranvía. Asimismo, el proyecto contempla la creación de una plaza pública situada entre la parcela residencial y la vía del barranco de Santos, donde irán aparcamientos.