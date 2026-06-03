Doble prealerta en Canarias: las zonas donde el viento y el mar azotarán con más fuerza esta semana

El Gobierno de Canarias declara la situación de prealerta por viento en todo el archipiélago desde las 00:00 horas de este jueves. Esta medida de seguridad se suma a la ya existente por fuerte oleaje, activa en el litoral de las islas desde el pasado martes. La Dirección General de Emergencias toma la decisión ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas.
La comunidad autónoma encadena dos situaciones de riesgo meteorológico simultáneas en menos de una semana. El Ejecutivo autonómico decreta estos avisos tras analizar los informes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La resolución aplica de forma estricta el Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos. Además, las islas mantienen vigente el aviso preventivo por riesgo de incendios forestales en las cinco islas occidentales hasta septiembre.
Prealerta: las zonas afectadas por las rachas de viento en el archipiélago
La inestabilidad atmosférica afecta de manera directa a la totalidad del territorio canario durante las próximas jornadas. Los expertos prevén vientos moderados a fuertes del nordeste con especial incidencia en las áreas de cumbre. El fenómeno adverso castiga con dureza las vertientes del sureste de las islas montañosas.
Los modelos meteorológicos muestran peligro en el noroeste de La Palma, La Gomera y Gran Canaria. La fuerza eólica se desplaza también hacia el extremo oeste en las islas de El Hierro y Tenerife. Las estaciones prevén rachas máximas de 70 kilómetros por hora, aunque las mediciones locales superarán los 80 kilómetros por hora. El viento sopla con fuerza en Lanzarote y Fuerteventura, donde afecta especialmente a los municipios del sur.
Los avisos amarillos de la Aemet por fenómenos costeros
El estado del mar complica la actividad portuaria y el baño en el litoral de cinco islas del archipiélago. La intensidad del viento en el mar genera áreas de fuerza siete en la escala de Beaufort. Las corrientes alcanzan velocidades estables de entre 50 y 61 kilómetros por hora. Esta situación meteorológica adversa se concentra en el sureste y noroeste de La Palma, el norte de El Hierro y el oeste de La Gomera. Los marineros afrontan riesgos similares en el sureste y oeste de Gran Canaria y en toda la banda sureste de Tenerife.
El coeficiente de marea se sitúa en 66 unidades durante el inicio del temporal marítimo. Esta intensidad disminuye de forma gradual a lo largo del fin de semana. Los servicios de salvamento solicitan máxima precaución a la población en las playas debido al peligro de las pleamares. El agua alcanza su nivel máximo este miércoles a las 3:47 y a las 16:00 horas. Las pleamares del jueves ocurren a las 4:25 y a las 16:38 horas..