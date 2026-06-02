La Universidad Europea organiza la primera olimpiada canaria de inteligencia artificial

La Universidad Europea de Canarias ha puesto en marcha la I Olimpiada Canaria de Inteligencia Artificial, que ha organizado con Harbour.Space University y ha contado con la colaboración del Cabildo de Tenerife a través de Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT).
Con esta convocatoria, destinada a estudiantes de 12 a 18 años, se pretende descubrir, formar y proyectar el talento joven canario en Inteligencia Artificial, para lo cual se han premiado ocho estudiantes que formarán parte de la primera Selección Canaria de IA.
En esta ocasión, han participado cerca de cincuenta estudiantes de ESO y Bachillerato, y los premiados han sido Marcos González Martín, del Colegio Santa Rosa de Lima FESD (Tenerife); Adrián Quesada Rodríguez, Mikel José Crespo Sarria, Javier Molina Pérez y Ángel David Scavroni Castañeda, del Centro educativo Britanico S21 La Laguna (Tenerife); Oliver Viña Mejías, del Colegio Arenas Sur (Gran Canaria); Hector Villanueva Davila, The British School of Tenerife; y Rafael Rosario Panina, del IES Valle Guerra (Tenerife).
Los galardonados han recibido las menciones de parte de la rectora de la Universidad Europea de Canarias, Cristiana Oliveira; de la directora gerente de Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, Olga Martín; de la cofundadora y CEO de Harbour.Space University, Svelana Velikanova; y del vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales, José Serrano.
Para Cristiana Oliveira, quien ha felicitado a todos los participantes, esta iniciativa pone de manifiesto que “en la Universidad Europea de Canarias trabajamos para formar al talento joven, porque una universidad debe ser mucho más que un espacio de formación, debe ser una plataforma de talento, conocimiento aplicado y acompañamiento con las instituciones locales”. “Nuestro objetivo es formar y reterner el talento en Canarias”, ha matizado.
La rectora ha recordado que “con esta convocatoria, que seguirá en próximas ediciones, queremos apoyar a los futuros estudiantes universitarios en sus etapas previas para que su incorporación a la educación superior sea más cercana a la realidad con la que se van a encontrar”.
Olga Martín ha indicado que “desde el Cabildo de Tenerife, a través de Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, consideramos fundamental colaborar con iniciativas que impulsen la formación especializada de nuestro talento joven, especialmente en áreas estratégicas como la Inteligencia Artificial, una tecnología que ya está transformando el presente y que será clave en el futuro profesional y empresarial”.
La directora genente del PCTT ha añadido que “uno de nuestros principales objetivos es fomentar el desarrollo de capacidades y competencias innovadoras que preparen a las nuevas generaciones para afrontar los retos de la transformación digital, promoviendo oportunidades de aprendizaje, innovación y crecimiento que contribuyan al fortalecimiento del ecosistema tecnológico y al desarrollo económico y social de Tenerife”.
Por su parte, Svetlana Velikanova ha señalado que “la plataforma que hemos puesto a disposición de Canarias es exactamente la misma que utilizamos para preparar a los equipos que representarán a España en la Olimpiada Internacional de Inteligencia Artificial”. Y ha recordado que “más de cien centros educativos canarios tienen acceso gratuito a esta formación durante todo el año, algo de lo que estamos especialmente orgullosos. El talento no entiende de geografía, y desde Tenerife lo estamos viendo cada día”.
Sobre los premiados
José Serrano ha valorado la concurrencia de estudiantes a esta primera convocatoria, y ha recordado que los estudiantes ganadores pasarán a formar parte de la Primera Selección Canaria de Inteligencia Artificial; recibirán una beca para el primer centro de alto rendimiento de IA en España, que tendrá lugar en julio en Puerto de la Cruz y que contará con participantes de todo el mundo; y podrán tener acceso continuado a programas de formación online en IA impartidos por Harbour.Space, la única entidad acreditada en España por la International Olympiad in AI.
La olimpiada se ha estructurado en dos rondas: la primera, de carácter clasificatorio y asíncrono, ha permitido a los estudiantes realizar las pruebas desde sus hogares o centros educativos durante una ventana de varios días. Los mejores clasificados han accedido a una segunda ronda en directo, donde se han determinado los integrantes de la primera Selección Canaria de Inteligencia Artificial.