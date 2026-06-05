Las universidades públicas canarias se unen para reclamar al Gobierno más financiación y que cumpla la ley

“Las universidades públicas nunca han sido tan necesarias como hoy, pero probablemente tampoco habían estado tan amenazadas”. Con estas palabras justificó ayer el máximo responsable de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco J. García Rodríguez, la creación de la Asociación de Universidades Públicas Canarias (Upcan).
La entidad, constituida oficialmente tras la firma de su acta fundacional por parte de los rectores de las dos instituciones académicas del Archipiélago, Francisco J. García Rodríguez y Lluís Serra Majem, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc), nace con el objetivo de fortalecer la cooperación entre ambos centros y defender la enseñanza superior de titularidad pública en el conjunto de las Islas.
Ante todo, esta labor pasa, según García, por “exigir que se cumpla la ley”. Y es que, tal y como recordó, el artículo 55 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario establece que, como mínimo, los centros superiores de titularidad pública han de recibir una financiación equivalente al 1% del PIB antes de 2030. En Canarias, esto supondría alrededor de 500 millones de euros. Sin embargo, “estamos muy lejos de esa cantidad”, alertó, al señalar que la partida actual “está muy por debajo de los 300 millones de euros”.
Valor social y económico
Ambos responsables académicos subrayaron que esta nueva asociación -que contará con una presidencia rotatoria y tendrá a Francisco García como primer presidente- “no se pone en marcha contra nadie, sino desde la convicción de que defendiendo las universidades públicas estamos defendiendo el futuro de las Islas”.
En este sentido, el dirigente de la ULL expuso otro de los objetivos de la Asociación de Universidades Públicas Canarias: trasladar a la sociedad la importancia de estas instituciones. Traducido a cifras, el valor que aportan las dos entidades isleñas se estima, según un estudio reciente del Ministerio de Universidades, en una contribución equivalente al 2,5% del Producto Interior Bruto regional, “lo cual significa aproximadamente 1.300 millones de euros anuales”.
Más allá de su impacto económico, para García “las universidades públicas han sido probablemente el mejor ascensor social que ha existido nunca y queremos trasladar a la ciudadanía que somos la “pública diferencia”. Esa labor de difusión se desarrollará a través de campañas, así como de charlas, debates y foros, impulsados también con el objetivo de trasladar “una voz basada en el rigor, la racionalidad y el respeto”. Porque “frente al opinionismo, al simplismo y al populismo”, que representan, a juicio del académico tinerfeño, algunas de las principales amenazas actuales, “debemos reivindicar la exigencia académica, el conocimiento científico y las bases sólidas del pensamiento. Y es sobre esos pilares donde debe edificarse la defensa de las universidades públicas”.
Cooperación ante los “grandes desafíos”
Uno de los conceptos en los que más insistieron los protagonistas durante la jornada fue el de la “unidad”. Según Lluís Serra Majem, “no se trata únicamente de una alianza institucional; se trata de una apuesta por un modelo de Canarias que entiende que la cooperación multiplica las oportunidades y que los grandes desafíos de nuestro tiempo exigen respuestas compartidas”.
Esta colaboración se extenderá también al diálogo con iniciativas similares que ya funcionan en otras comunidades autónomas, como Andalucía o Cataluña, en las que se inspira la nueva Upcan y que persiguen igualmente “agilizar la coordinación de proyectos y actividades y mejorar la interlocución con la Administración”. En el caso andaluz, los promotores de la asociación destacaron que ya se han celebrado dos encuentros conjuntos y que se trabaja en la organización de un tercero.
Aunque todavía queda por constituir formalmente todos los órganos previstos en los estatutos y celebrar las reuniones correspondientes, la asociación comenzará su actividad en breve. Y el primer paso ya está definido: “Nos dirigiremos al Gobierno de Canarias para trasladarle formalmente la puesta en marcha de esta asociación y ponerla a su disposición para trabajar conjuntamente en objetivos compartidos”.
Piden reglas claras y transparencia ante el avance de las privadas
Cuestionados por la creciente presencia de universidades privadas, los rectores reiteraron que la constitución de esta nueva asociación “no va contra nadie”, sino que responde a la necesidad de reforzar y defender el sistema universitario público en su conjunto. No obstante, el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco J. García Rodríguez, sí subrayó la importancia de establecer “reglas claras” que regulen el sistema y garanticen que “todos los operadores, públicos y privados, estén sujetos a ellas en condiciones de igualdad”.
En este sentido, defendió que “tiene que haber transparencia y mecanismos de supervisión eficaces”, y que, “como en cualquier mercado”, deben existir “controles de calidad sobre los productos que se ofrecen”.
En Canarias operan actualmente cinco universidades privadas, una cifra que ha ido creciendo en los últimos años. Ante la aprobación cada vez más frecuente de nuevos títulos y grados en este ámbito, los rectores advierten de que será necesario observar con perspectiva cómo evoluciona esta expansión y “en qué queda” el mapa universitario en el medio y largo plazo, tanto en términos de calidad como de equilibrio del sistema.