Confirmado por expertos internacionales: la Universidad de La Laguna es una de las mejores de España

La educación pública del archipiélago vuelve a vestirse de gala en el panorama internacional. La Universidad de La Laguna ha reafirmado su sólida posición de prestigio al consolidarse firmemente entre las 20 mejores instituciones académicas de España, de acuerdo con los resultados de la edición 2026 del Center for World University Rankings (CWUR). En esta rigurosa evaluación de carácter estatal, el centro docente tinerfeño ha conquistado un meritorio puesto 18, demostrando la competitividad de sus aulas.
Con este nuevo hito, la institución académica no solo refuerza su indiscutible liderazgo dentro de la comunidad autónoma de Canarias, sino que amarra su presencia en el exclusivo Top 3,1% de las mejores universidades de todo el planeta. La ULL ha logrado situarse concretamente en el puesto 643 a nivel global, una cifra espectacular si se tiene en cuenta que el estudio ha analizado de manera pormenorizada a más de 21.200 centros de educación superior en los cinco continentes.
El indiscutible liderazgo de la Universidad de La Laguna
Los datos desglosados en el ámbito nacional otorgan un valor especial al desempeño de la comunidad académica tinerfeña. La Universidad de La Laguna ocupa la posición 18 entre las únicas 53 universidades españolas que han conseguido superar los filtros para ser incluidas en esta selecta lista internacional. Este rendimiento sitúa al centro académico canario “claramente” por encima de la media de la educación del Estado. Asimismo, si ampliamos la mirada al contexto del viejo continente, la ULL logra consolidarse de pleno entre las 250 mejores universidades de Europa, amarrando el puesto 245.
A diferencia de otros índices y listados tradicionales del sector educativo, la clasificación global desarrollada por el CWUR goza de una reputación intachable y es considerada una de las más exigentes del mundo. Su metodología prescinde por completo de las encuestas de opinión subjetivas o de los datos de autoevaluación suministrados por los propios centros. El ranking se construye analizando exclusivamente variables cuantitativas y objetivos medibles englobados en cuatro grandes pilares fundamentales: la calidad de la educación que reciben los alumnos, la empleabilidad real de sus egresados en el mercado laboral, la excelencia de su personal docente y el rendimiento global del equipo investigador.
Un gigante de la investigación científica en el Atlántico
Para confeccionar la presente edición de 2026, los analistas han procesado y cruzado un volumen masivo superior a los 81 millones de datos estadísticos. Ha sido en este escenario de alta exigencia donde la Universidad de La Laguna ha descollado con fuerza gracias a su músculo investigador. Este apartado evalúa de forma quirúrgica factores críticos como el volumen total de la producción científica anual, el impacto y prestigio de las revistas especializadas donde publican sus científicos y el número de citaciones internacionales acumuladas por sus trabajos.
Gracias al impacto directo de estos indicadores de ciencia, la universidad canaria se ha encaramado hasta el puesto 610 mundial en la subcategoría específica de investigación. El informe del CWUR aprovecha además sus conclusiones para subrayar el valor estratégico y la alta calidad que atesora la red de universidades públicas en el país, las cuales acaparan 47 de las 53 plazas estatales en el ranking. Los resultados reafirman la solvencia de la institución académica de Tenerife como el gran motor del conocimiento, la ciencia y la innovación en las islas frente a los retos del futuro.