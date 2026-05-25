Estos son los 40 colegios del sur de Tenerife que harán obras este verano para crear zonas de sombras

Hasta cuarenta colegios del sur de Tenerife -todos ellos públicos-, acometerán obras este verano para crear espacios de sombra que protejan al alumnado del sol y las altas temperaturas.
Los trabajos consistirán en la instalación de pérgolas, cubiertas ligeras y velas tensadas que mejorarán las condiciones de confort térmico de 16.500 estudiantes, profesores y personal de la comunidad educativa, tal como recoge el convenio de colaboración firmado en octubre de 2025 por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife que contempla una inversión de 2,2 millones de euros.
Los 40 colegios del sur de Tenerife que crerarán nuevas sombras
Según explicaron la pasada semana la Consejería de Educación y la institución insular tras la reunión de seguimiento de los trabajos, del total de 51 colegios e institutos sureños que se adaptarán a las exigencias del calentamiento global, cinco ya han finalizado las obras: los CEIP Igueste, en Candelaria; Llano de las Naciones y Juan Bethencourt Alfonso, en San Miguel de Abona, y San Isidro, en El Rosario, además del Centro de Educación Obligatoria de Arona.
En otros seis centros se ejecutan actualmente las obras para mitigar el calor en los espacios públicos. Es el caso de los CEIP Agache, en Güímar; Carmen Álvarez de la Rosa y Príncipe Felipe, en Candelaria; Tijoco Bajo, en Adeje; La Pasada, en Granadilla de Abona, y el Instituto de Educación Secundaria San Miguel, en San Miguel de Abona.
Los cuarenta colegios e institutos sureños en los que se aprovecharán las vacaciones de verano para ejecutar las obras son los siguientes: En Adeje, los CEIP Barranco de las Torres, Los Olivos, Fañabé y Adeje, así como en el Centro Integrado de Formación Profesional, de reciente construcción, y el Centro de Educación Especial. En Arona, los colegios Buzanada, Cabo Blanco, Chayofa, El Fraile, Luis Álvarez Cruz, Pérez Valero, Los Cristianos y Virgen de Fátima, además de los institutos de Las Galletas y Luis Diego Cuscoy.
En Guía de Isora, las intervenciones se realizarán en los colegios Adoración Rodríguez Alonso, Chigora, La Cumbrita y Teobaldo Power, mientras que en Granadilla de Abona los CEIP beneficiados serán Abona, Charco del Pino, Froilán Hernández González, Isaac de Vega y Los Blanquitos.
En San Miguel de Abona, las obras se desarrollarán en los colegios Aldea Blanca y El Roque, y el Centro de Educación Especial Adeje. Por su parte, en Güímar, se habilitarán espacios de sombra en los CEIP Alfonso X El Sabio, El Puertito, Julián Zafra Moreno y el CEE Chacona.
Completan la relación los colegios El Río y Virgen de Fátima, en Arico; Tamaimo y Feliciano Hernández García, en Santiago del Teide; La Escalona, en Vilaflor de Chasna; el CEO Andrés Orozco, en Arafo, el CEO Guajara, en Fasnia, y el Centro de Educación Obligatoria Leoncio Rodríguez, en El Rosario.
La previsión de la Consejería de Educación y el Cabildo es que las obras finalicen antes de que se incorpore el alumnado el próximo curso. Aunque dado los efectos de las altas temperaturas y la cantidad de días de sol al año el Sur ha sido la prioridad, la administración regional e insular han expresado su voluntad de extender las obras a colegios del área metropolitana y del Norte.
Más allá del ámbito educativo, cada vez son más las voces en el Sur que reclaman a las administraciones públicas “invertir en salud” y piden que extiendan la política de crear zonas de sombra a parques infantiles, plazas y paseos. “Más árboles y menos cemento” es la frase que resume su demanda para elevar la calidad de vida de la ciudadanía en un territorio cada vez más castigado por las olas de calor.