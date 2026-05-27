Unir a nuevas y viejas generaciones en algo tan actual -y necesario- como son las nuevas tecnologías. Se trata del proyecto Puentes Digitales, llevado a cabo por los alumnos y alumnas, así como sus profesores, de primero del Ciclo Formativo de Grado Básico de Informática y Comunicaciones del Colegio Echeyde La Laguna. Un plan que va más allá de la necesidad técnica, sino que habla de la responsabilidad de estos jóvenes con los mayores de su entorno.
La idea es sencilla, pero imprescindible en los tiempos que corren. Se trata, según palabras del propio centro, de “ayudar a personas mayores y ciudadanía del entorno a desenvolverse en el ámbito digital de forma cercana, sencilla y segura”.
“El proyecto surge con la finalidad de acercar la tecnología a la ciudadanía desde una perspectiva cercana, práctica y humana, permitiendo al alumnado aplicar sus conocimientos técnicos en situaciones reales mientras desarrolla valores y competencias fundamentales para su crecimiento académico, personal y profesional”, señalan desde el Colegio Echeyde La Laguna.
La intención del Colegio Echeyde
La idea es poder acercar esas nociones a todos los interesados, especialmente personas mayores, teniendo como sede el Centro Ciudadano de San Bartolomé de Geneto. Será ese el escenario en el que se llevarán las sesiones informativas que tienen un valor añadido: poder conectar generaciones, porque los alumnos y las alumnas viven de primera mano como aquellos estudios que desarrollan tienen un efecto real sobre sus vecinos.
De este modo, cuestiones que para muchos pueden resultar básicas, casi naturales, como el uso básico de nuestros teléfonos móviles, el uso de de WhatsApp o poder realizar videollamadas se convierten en realidad de una forma amena, algo que beneficia a todos los implicados en el proyecto, como recalcan desde el centro: “El alumnado no solo consolida contenidos técnicos relacionados con la informática y las comunicaciones, sino que también desarrolla habilidades sociales, comunicativas y de trabajo en equipo, comprendiendo el valor social de sus conocimientos y el impacto positivo que pueden generar en otras personas”.
Por lo pronto, el pasado 22 de mayo se llevó a cabo la primera sesión, mientras que las próximas, en el mencionado Centro Ciudadanos de San Bartolomé de Geneto, se desarrollarán los próximos 5 y 8 de junio, a partir de las 11.30 horas.