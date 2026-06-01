Una cría de cachalote aparece muerta en El Médano

La Agrupación Local de Protección Civil de Granadilla de Abona fue activada el domingo, sobre las 15.00 horas, tras el avistamiento de una cría de cachalote varada en la zona de baño de Las Puntitas, en Los Balos (El Médano). El animal, cuando llegaron los efectivos, ya había fallecido.
En el operativo de recogida participaron los servicios veterinarios de La Tahonilla, dependientes del Cabildo de Tenerife, y la Policía Local de Granadilla de Abona, que coordinaron la retirada del cetáceo de la orilla.
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