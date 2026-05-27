El paseo de madera de El Médano entra en la recta final de su reforma

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona encara la recta final de la esperada rehabilitación del paseo de madera de El Médano. El consistorio recepcionó ayer las obras correspondientes a las fases 1 y 2 del proyecto y, tras adjudicar recientemente la tercera y última actuación, prevé iniciar los trabajos en aproximadamente un mes, con un plazo de ejecución estimado de dos meses.
La actuación, financiada a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, ha supuesto hasta el momento una inversión de alrededor de 525.000 euros en las dos primeras fases. A ello se sumará ahora una tercera intervención valorada en unos 172.000 euros, que permitirá completar la renovación integral del paseo. El concejal de Obras Públicas, Marcos Antonio Santana, destacó que se trata de “una demanda histórica del núcleo de El Médano”.
La rehabilitación del paseo llega después de décadas de deterioro progresivo de esta infraestructura, construida en 1992 y castigada durante años por la exposición constante del entorno marino. Los trabajos han incluido la sustitución del pavimento de madera, mejoras en el mobiliario urbano y actuaciones para reforzar la seguridad y accesibilidad de los viandantes.
Desde el Consistorio también se quiso reconocer el impacto que las obras han tenido sobre vecinos y actividad económica de la zona. “Pedimos disculpas a los vecinos y vecinas por los daños y afectaciones que puedan suponer”, señaló el edil. La actuación incluirá en un futuro nuevas mejoras complementarias, como la modernización de las duchas de la playa