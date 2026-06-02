La fase I de la reforma del campo de Charco del Pino estará terminada en verano

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona prevé que la primera fase de la reforma integral del campo de fútbol de Charco del Pino concluya durante el próximo mes de agosto, lo que permitirá que el CD Charco del Pino pueda regresar a su instalación para sus encuentros del inicio de la temporada. El club viene denunciando durante los últimos años el deterioro de unas instalaciones que contaban con un césped de más de dos décadas de antigüedad y que, según jugadores y técnicos, provocaba continuas lesiones y quemaduras.
La actuación, financiada por el Consistorio a través de su Plan Director de Mejora de Infraestructuras Deportivas Municipales, salió adelante tras años de retrasos administrativos y distintos problemas competenciales entre administraciones. La inversión prevista para esta primera fase supera los 838.000 euros, dentro de un proyecto global valorado inicialmente en torno a 1,15 millones.
Las labores actuales se centran en la instalación del nuevo césped artificial, la renovación de las redes de drenaje y pluviales, la ejecución de canalizaciones y arquetas, así como en la preparación de la base de cimentación destinada a futuras actuaciones en las gradas y el entorno de la instalación. El edil de Obras Públicas, Marcos Antonio Santana (PP), reconoció que los trabajos acumulan “cierto retraso respecto al cronograma inicialmente previsto”.
Paralelamente, el Ayuntamiento trabaja ya en la redacción del proyecto para la renovación completa de los báculos y el sistema de iluminación del campo. Según los cálculos municipales, la futura instalación permitirá reducir aproximadamente un 30% el coste energético actual.
Pista de atletismo
También se contempla la eliminación de la actual pista de atletismo que rodea el terreno de juego, una reivindicación histórica del club por las limitaciones que genera en el uso de la instalación.
Como alternativa, el Ayuntamiento plantea la cesión de terrenos en el entorno del IES Granadilla para la construcción de una pista de atletismo homologada. “Se busca un equilibrio entre ambos deportes para acabar definitivamente con este problema”, señala el edil. Otro de los asuntos que sigue abierto es la titularidad. El Consistorio ha planteado formalmente la adquisición del campo, actualmente de titularidad de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife.