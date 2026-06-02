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El pollo de Adeje vuelve a tomar la calle: el municipio celebra la segunda edición de la feria

El Bar España y el restaurante Otelo, entre los establecimientos participantes en una cita que combinará la degustación de esta tradicional receta, vinos de Abona y animación en vivo
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Pollo de Adeje. DA
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Adeje celebrará el próximo 13 de junio la segunda edición de su Feria del Pollo, una cita gastronómica y comercial tradicional que ocupará la Calle Grande y la Plaza de España desde las 18.00 hasta la 01.00 horas.

La iniciativa, promovida por el Servicio de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Adeje junto a la Asociación de Empresarios, Comerciantes y Profesionales del municipio y el Área de Comercio del Cabildo de Tenerife, se enmarca en el proyecto Adeje Empresarial y busca consolidar al municipio como destino de gastronomía y consumo local.

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Entre los establecimientos habilitados para degustar el plato estrella figura el Bar España, fundado en 1930 y referente histórico del pueblo por su pollo y su sopa de tomate, así como el restaurante Otelo.

Las casetas presentes ofrecerán una variedad de elaboraciones con el pollo de Adeje como hilo conductor, acompañadas de vinos de la comarca de Abona y postres de elaboración propia.

La jornada se completará con animación infantil y actuaciones musicales en vivo a lo largo de la tarde-noche.

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