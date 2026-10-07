Las urnas cambian la fecha de la Carrera por la Vida: será el 22-N

La convocatoria de elecciones generales anticipadas el próximo 29 de noviembre ha obligado a modificar la fecha de la Carrera por la Vida, el acto benéfico que moviliza cada año a miles de personas en el sur de Tenerife, al coincidir con el día en que se celebrarán los comicios. La marcha solidaria se adelantará una semana y tendrá lugar el domingo 22 de noviembre, según confirmó ayer a este periódico Briggite Gypen, presidenta de la Fundación Carrera por la Vida, entidad promotora de esta actividad.
Este cambio de fechas ha ocasionado un “trastorno” para la organización, reconoció Gypen, quien lamentó los inconvenientes causados a numerosos participantes que contaban ya con billetes para desplazarse a Tenerife a finales del próximo mes.
El adelanto de una semana también afecta a las actuaciones musicales previstas, así como a la logística programada. En cualquier caso, el equipo organizador ya trabaja a contrarreloj para mantener el despliegue previsto inicialmente.
“Quienes nos conocen saben que no nos vamos a rendir nunca. Buscaremos todas las soluciones necesarias aunque el estrés de estos días es grande”, manifestó la presidenta de la fundación canaria, que invita a la participación en la caminata solidaria que, un año más, partirá desde el centro comercial Siam Mall el último domingo de campaña electoral. Una iniciativa que congregará, en medio de un ambiente de fiesta, a participantes individuales, familias enteras y organizaciones, que caminarán por los pacientes con cáncer, por sus acompañantes y por las personas que se llevó la enfermedad y permanecen en la memoria.
Más investigación
“El color rosa y la unidad frente al cáncer están por encima de todo, y cuanto más difíciles se ponen las cosas, más ganas les ponemos”, remarcó Gypen, que avanzó que en la edición de este año el acento se pondrá en la necesidad de destinar más fondos y recursos a la investigación en el campo de la oncología. Además, se insistirá en la importancia de someterse a las pruebas médicas periódicas para la detección precoz del cáncer de mama.
Por último, la presidenta de la Fundación Carrera por la Vida agradeció la “comprensión” de las personas, empresas y entidades afectadas por el cambio de fecha. “Hay mucha gente buena alrededor, empezando por los proveedores”, enfatizó.
Antes de que la marea rosa inunde Playa de Las Américas, la fundación celebrará, el próximo 23 de octubre en el auditorio Infanta Leonor de Los Cristianos, la gala que distinguirá a “quienes hacen crecer nuestros proyectos”.
Las entradas para asistir al acto son gratuitas y pueden reservarse en un enlace que aparece en la web de la Fundación Carrera por la Vida.