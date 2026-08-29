El Camino de Santiago se tiñe de rosa: supervivientes de 10 países caminan contra el cáncer de mama

La Fundación Canaria Carrera por la Vida inicia este sábado la cuarta edición del Camino de Santiago por la Vida, una iniciativa que reunirá a personas afectadas por el cáncer de mama y acompañantes de España y otros países europeos. El recorrido se desarrollará entre Sarria y Santiago de Compostela del 29 de agosto al 6 de septiembre.
La edición de este año incorpora por primera vez una representación internacional. Participantes de 10 países europeos se suman a la expedición vinculada a la Fundación para compartir experiencias y visibilizar la realidad de quienes han pasado por un cáncer de mama.
El proyecto está organizado por la Fundación Canaria Carrera por la Vida, con la colaboración de Think Pink Europe y la Pink Ribbon Foundation, además del apoyo del Ayuntamiento de Adeje, según la información facilitada por la organización y las entidades participantes.
125 kilómetros para visibilizar el cáncer de mama
La expedición recorrerá aproximadamente 125 kilómetros del Camino Francés entre Sarria y Santiago. La información actualizada publicada por la Fundación señala que el trayecto se completará en cinco días de caminata dentro de un programa que se extiende del 29 de agosto al 6 de septiembre.
El objetivo va más allá de completar el recorrido. Los participantes compartirán experiencias y utilizarán el Camino como espacio para visibilizar el cáncer de mama, fomentar la concienciación y transmitir un mensaje relacionado con la supervivencia después del diagnóstico.
El lema de esta cuarta edición es “El camino es la meta”, una frase que resume el planteamiento de la iniciativa: poner el foco en el recorrido compartido, en el acompañamiento y en las experiencias de las personas participantes.