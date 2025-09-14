La Fundación Carrera por la Vida impulsa las primeras Becas Rosas en Canarias

La Fundación Carrera por la Vida ha puesto en marcha un proyecto pionero en el ámbito formativo en Canarias con la concesión de las primeras Becas Rosa, destinadas a mejorar la capacitación de profesionales en distintas áreas relacionadas con la atención a personas con cáncer de mama.
En esta primera edición se han otorgado 14 becas distribuidas de la siguiente manera:
- Cinco profesionales de la Psicología, que cursarán una especialidad en Psicooncología, centrada en la atención a la salud mental de pacientes oncológicos durante y después del tratamiento.
- Cinco fisioterapeutas, que realizarán formación específica en cáncer de mama e intervención en linfedema, con el objetivo de favorecer la recuperación de tejidos y disminuir el riesgo e impacto de la inflamación del brazo tras la intervención.
- Cuatro especialistas en Nutrición, que se formarán en nutrición oncológica, un área pendiente de mayor desarrollo en los protocolos sanitarios, orientada a optimizar el estado nutricional, reducir efectos secundarios de los tratamientos y mejorar la calidad de vida.
Proceso de selección
La comisión de valoración estuvo integrada por la presidenta de la Fundación, Brigitte Gypen; el secretario, Marcos Afonso Esquivel; la tesorera, Laura Pares Giralt; y el coordinador del proyecto, Ángel Pérez Acosta.
Contó, además, con el criterio técnico del oncólogo Lucas Sanz Monge y del profesor e investigador de la Universidad de La Laguna Juan Ramón Hernández Fernaud.
Las solicitudes fueron evaluadas atendiendo a la calidad formativa y curricular de cada propuesta, la institución que ofertaba el máster, la trayectoria académica y profesional de la persona solicitante, y el impacto de la formación en la mejora de la atención a pacientes oncológicos.
Financiación y futuras convocatorias
La dotación económica de las becas ha sido posible gracias a donaciones procedentes de iniciativas solidarias como “Pedaleando por la Vida”, impulsada por Rafael Delgado, la “Carrera solidaria de Patitos Rosa”, así como el apoyo de la Fundación Ricardo Masey y de la Red europea Think Pink Europe.
La Fundación ya prepara una nueva convocatoria para 2026, en la que espera ampliar el número de solicitudes y profesionales beneficiados.