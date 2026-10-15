Vuelve la Ruta del Bocadillazo a Santa Cruz de Tenerife: bocadillos, hamburguesas y arepas a cuatro euros

Santa Cruz de Tenerife celebrará del 12 de noviembre al 6 de diciembre una nueva edición de la Ruta del Bocadillazo, que este año incorpora una importante novedad: además de bocadillos, los participantes podrán degustar hamburguesas, arepas y sándwiches por cuatro euros, sin bebida incluida.
La propuesta forma parte del programa municipal Disfruta en los distritos, impulsado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a través de la Sociedad de Desarrollo para fomentar el consumo en los negocios locales.
La nueva edición amplía así su oferta gastronómica respecto a las anteriores, que estaban centradas en los bocadillos. Durante más de tres semanas, vecinos y visitantes podrán descubrir las propuestas preparadas por los establecimientos participantes.
Bocadillos, hamburguesas, arepas y sándwiches
La principal novedad de la Ruta del Bocadillazo 2026 es la incorporación de nuevos formatos gastronómicos. Los locales podrán ofrecer bocadillos, hamburguesas, arepas y sándwiches al precio establecido de cuatro euros por propuesta.
La bebida no está incluida, por lo que deberá abonarse aparte si el cliente desea acompañar su comida.
La campaña se desarrollará en el distrito Suroeste de Santa Cruz, donde bares, cafeterías y otros negocios de restauración tendrán la oportunidad de dar a conocer sus especialidades.
Según adelantó la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, en la presentación municipal de Disfruta en los distritos, la ruta contará con alrededor de 30 establecimientos y también incluirá premios vinculados a la participación.
Cuándo empieza la Ruta del Bocadillazo
La campaña comenzará el jueves 12 de noviembre y finalizará el domingo 6 de diciembre de 2026. Durante ese periodo, los establecimientos adheridos ofrecerán sus propuestas gastronómicas dentro de la iniciativa.
La Ruta del Bocadillazo llega después de una segunda edición celebrada entre noviembre y diciembre de 2025, en la que participaron 32 negocios del distrito. Aquella convocatoria permitió degustar bocadillos por tres euros, también sin bebida. Por tanto, incrementa un euro respecto al año pasado, aunque la oferta se amplía a otros tipos de comida.
En la anterior edición también se habilitó una aplicación web para consultar los establecimientos y valorar las elaboraciones. Los clientes podían participar en sorteos y los locales mejor puntuados recibían premios económicos.
Los mejores bocadillos de Santa Cruz en la edición anterior
La última edición dejó tres establecimientos ganadores que consiguieron destacar entre las propuestas participantes.
Según publicó Diario de Avisos el pasado 17 de marzo, Delicias Maru, Cafetería Peti Azul y Cafetería Alisios fueron los negocios reconocidos en la segunda edición de la Ruta del Bocadillazo.
Los tres establecimientos repitieron los reconocimientos obtenidos en la convocatoria anterior, después de una campaña que contó con 31 locales inscritos y más de mil usuarios registrados, según los datos difundidos con motivo de la entrega de premios.
Estos resultados reflejan la participación que ha alcanzado la iniciativa en sus primeras ediciones y sirven de antecedente a la nueva convocatoria.
Dónde consultar los establecimientos participantes
Las personas interesadas en conocer los locales de la Ruta del Bocadillazo pueden acudir a la web de Santa Cruz es Comercio, utilizada por la organización para informar sobre esta iniciativa.
No obstante, la página consultada todavía contiene los datos de 2025, por lo que la relación definitiva de establecimientos, las elaboraciones de 2026 y las condiciones concretas de participación deberán comprobarse cuando se publique la información actualizada.
La Ruta del Bocadillazo se integra en la tercera edición de Disfruta en los distritos, que también contempla actividades comerciales y gastronómicas en Ofra-Costa Sur, Anaga y Salud-La Salle.
Con este calendario, el Ayuntamiento busca atraer público a distintos barrios de la capital y promover el consumo en los negocios de proximidad durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.