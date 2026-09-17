El Ayuntamiento de Adeje proyecta duplicar los carriles de entrada al casco

La avenida Tinerfe El Grande, vía principal de entrada al casco de Adeje, afrontará en los próximos meses una remodelación destinada principalmente a aumentar su capacidad para absorber el tráfico de entrada y salida de uno de los núcleos urbanos con mas tránsito de toda la comarca. Este esperado proyecto, actualizado por el Ayuntamiento, plantea pasar de un carril por sentido a dos en cada dirección. La intervención se completa con una reorganización de la glorieta adyacente para facilitar determinados movimientos y descongestionar la zona.
La primera intervención tendrá un presupuesto de ejecución material de casi dos millones de euros. La segunda concreta un presupuesto de ejecución material de mas de medio millón de euros. En conjunto, el plazo previsto asciende a 16 meses, en dos fases de ejecución.
La actuación responde al incremento del tamaño del núcleo urbano y al aumento de la circulación registrado a lo largo de los años, en un acceso que también concentra conexiones con equipamientos como campos de fútbol, colegios, pabellones, zonas residenciales, comerciales y el casco municipal en su totalidad, con sus actividades administrativas derivadas. El estudio de tráfico toma como referencia los aforos realizados por el Cabildo de Tenerife en el año 2010, donde se registraron unos 16.000 vehículos diarios en ambos sentidos. El proyecto estima además que el 5% corresponde a vehículos pesados, unos seiscientos al día por carril, con especial presencia de guaguas.
La transformación de la avenida prevé además separar las vías por una mediana de cuatro metros. En el margen derecho se incorporará un carril bici de 3,50 metros y se ampliarán las aceras. El proyecto también contempla la renovación de firmes, drenaje, tramos de saneamiento, alumbrado LED, entre otras actuaciones. Se crearán conexiones segregadas que permitan determinados movimientos sin necesidad de que todos los vehículos entren en la calzada interior de la rotonda, y también se actuará sobre los ramales de conexión con la TF-1 y con la vía Fañabé-La Caleta.
Afección
La documentación contempla, además, distintas subfases para mantener la circulación durante la realización de los trabajos. En la avenida principal se plantea ejecutar las actuaciones por tramos, mientras que en la glorieta se divide la intervención en cinco etapas para reducir la afección al tráfico. Algunas operaciones sobre los firmes y accesos a la TF-1 están previstas en horario nocturno.