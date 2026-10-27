Estupor ante los hechos acontecidos en el día de hoy en el Ayuntamiento de Adeje. El concejal de Vox en Adeje, Christian Pablo Comellas Barreneche, llamó “hijo de puta” y espetó “me tienes hasta los cojones” al concejal de Podemos Gabriel González durante el pleno municipal celebrado este martes, según la denuncia del propio González, que relata además gestos intimidatorios con el puño cerrado mientras defendía una moción para recuperar la memoria democrática y reconocer a las víctimas de la represión franquista.
Podemos Canarias, denuncia la violencia política, el insulto como herramienta, el gesto amenazante como advertencia y de una ultraderecha que ha dejado de disimular y campa cada vez más a sus anchas en las instituciones. “Que un concejal tenga que debatir el reconocimiento de las víctimas del franquismo mientras otro le insulta y le enseña el puño insinuando una futura agresión no es un incidente menor: es una prueba de hasta dónde está dispuesta a llegar la derecha radical cuando se siente impune”, denuncia la formación.
Los hechos, según el relato del edil de Podemos, ocurrieron durante su intervención en el pleno. Mientras González defendía la moción, el concejal de Vox se dirigió a él con las citadas expresiones y levantó repetidamente la mano con el puño cerrado, unos gestos que el concejal interpretó como una amenaza directa de agresión física. “Un pleno municipal debe servir para debatir propuestas y defender ideas, no para amedrentar a quien piensa diferente. Que un representante público recurra a insultos como “me tienes hasta los cojones” o “eres un hijo de puta”, acompañados de gestos que parecen anunciar un puñetazo, es inadmisible. Ninguna diferencia política justifica este comportamiento”, ha declarado Gabriel González. “Esto no fue una discusión acalorada. Fue una intimidación calculada, con testigos, en el corazón de la institución que debe representar a toda la ciudadanía. Y quien insulta, amenaza y señala con el puño no está debatiendo: está intentando que el que piensa distinto se calle. Eso tiene un nombre, y no es libertad de expresión”, subraya.
La moción presentada por González propone desarrollar medidas municipales para reconocer a las víctimas de la represión franquista en Adeje, en el marco de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática: reconocer a las víctimas y a sus familias, colaborar con las asociaciones memorialistas y divulgar las historias de quienes sufrieron persecución por defender la legalidad republicana. La documentación recopilada identifica provisionalmente a 36 personas nacidas o residentes en Adeje sometidas a procesos de persecución política.
Entre ellas figuran representantes municipales republicanos, personas vinculadas a organizaciones políticas y sindicales, docentes y trabajadores. La propuesta busca además estudiar medidas de reconocimiento público y recuperar las historias personales que la dictadura trató de silenciar. Podemos Canarias subraya la obscenidad del contraste: en el mismo pleno en el que se ponían nombres y apellidos a las víctimas de la represión, un representante de Vox respondía con insultos y con el puño cerrado. “Recordar a estas personas no significa reabrir heridas. Significa dignificar a las víctimas, combatir el olvido y fortalecer la democracia. Y algunos no soportan ni eso”, señala la formación.
Podemos Canarias advierte de que los discursos de odio impulsados por la ultraderecha y la normalización de las actitudes violentas deterioran la convivencia y debilitan la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Cuando el insulto y el gesto intimidatorio sustituyen al argumento, no se ataca solo a una persona: se atacan las reglas básicas del pluralismo democrático. “La ultraderecha ha entendido que puede gritar, insultar y amenazar sin consecuencias. Y cada vez que una institución mira hacia otro lado, le da permiso para la siguiente vez. Hoy es un concejal de Podemos en Adeje. Mañana puede ser cualquier persona que se atreva a defender la memoria, la igualdad o los derechos sociales”, advierte González. La formación considera especialmente grave que una iniciativa dedicada a recuperar la memoria de quienes sufrieron persecución política se vea acompañada de un episodio de hostilidad de esta naturaleza. “No vamos a permitir que el miedo sustituya al debate democrático. Defender la memoria de quienes sufrieron la represión también significa proteger hoy las libertades y los derechos de toda la ciudadanía”, afirma
Por todo ello, Podemos Canarias exige la condena pública e inequívoca de Vox y de su dirección en Canarias a los insultos y gestos intimidatorios de su concejal en Adeje, y reclama que los hechos consten en el acta del pleno y que la corporación municipal los rechace de forma expresa. Asimismo, demanda que se active el protocolo de convivencia y respeto institucional para que ningún representante público vuelva a ser insultado o intimidado en el ejercicio de sus funciones, y emplaza al alcalde y al resto de grupos municipales a pronunciarse con claridad, porque el silencio ante el matonismo también lo legitima. “Frente al matonismo y el fascismo, más democracia; frente al odio, más derechos y más convivencia”, ha concluido Gabriel González. Podemos Canarias reclama respeto institucional y un rechazo inequívoco de cualquier comportamiento intimidatorio. La democracia está en juego cuando se pretende imponer el miedo en lugar de defender las ideas mediante la palabra.