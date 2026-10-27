El Partido Popular y Vox sellan un pacto electoral en Canarias

Vox renunció ayer a presentar candidatura propia para el Senado en seis provincias y presentará un único candidato en otras catorce para frenar el acuerdo del PSOE, Frente Amplio y las izquierdas territoriales, según anunció ayer la formación de extrema derecha en un pacto sin precedentes entre la derecha y ultraderecha en España con el fin de lograr 140 actas o más. Por su parte, los conservadores no se presentarán en tres circunscripciones en las que no han logrado escaños en los últimos años.
La extrema derecha no presentará candidatura en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares y presentará un único candidato en Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén. En las veintitrés provincias restantes, Vox concurrirá con normalidad.
Vox y el PP han mantenido conversaciones discretas para armar una candidatura conjunta para la Cámara Alta que permita a los conservadores retener la mayoría absoluta y alcanzar los tres quintos de representación, cifra que faculta para elegir nombres para renovar instituciones como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o cuatro miembros del Tribunal Constitucional.
Pese a que el acuerdo difumina aún más las fronteras entre ambas fuerzas (al fin y al cabo, Vox es en gran parte una escisión del PP) y el presidente, Pedro Sánchez, aprovechó ayer para presentarles como un mismo proyecto “de involución”, los de Abascal sostienen que “son formaciones muy diferentes, con discursos muy distintos”, pero “no es ningún secreto” que coinciden “en la necesidad de expulsar a la organización criminal de Sánchez de las instituciones”.
Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, calificó de “buena noticia” este acuerdo y saludó el “entendimiento” para la presentación de listas al Senado desde “la generosidad, la altura de miras y el sentido de Estado”. “El entendimiento tiene el objetivo de proteger la mayoría del centro derecha en el Senado frente a los muros y los movimientos de la izquierda radical para arrebatársela”, afirmó.
Tellado indicó que asumen que la Cámara Alta resulta “imprescindible para avanzar en el proceso de reconstrucción nacional que necesita” España. Por ello, ambas formaciones han decidido que Vox no se presentará en seis provincias y el PP renuncia a Guipúzcoa, “donde lleva 26 años sin conseguir senador”, y Girona y Tarragona, “en las que nunca en la historia democrática” lograron escaño en la Cámara Alta.
SÁNCHEZ: “DICEN, VOTAN Y SON LO MISMO”
Por su parte, Pedro Sánchez cargó ayer contra el acuerdo alegando que PP y Vox son lo mismo y tienen “un mismo proyecto político de involución. Dicen lo mismo. Votan lo mismo. Gobiernan juntos. Y ahora presentan listas conjuntas al Senado. PP y Vox. Un mismo proyecto político de involución”, censuró X. Tras citar al neurocientífico Patrick Mineault con su teoría del azul y verde, Sánchez adjuntó al mensaje un vídeo en el que señala a quienes “llevan años intentando” convencer de que son dos colores muy diferentes, “que el azul es una cosa y que el verde es otra”. “Pero basta con escucharles cuando hablan de pensiones (…), de los derechos de las mujeres o del Estado de Bienestar”, subrayó Sánchez alternando declaraciones de dirigentes de PP y Vox.
Ante ello, el líder socialista criticó que PP y Vox han intentado hacer creer “que representaban proyectos muy diferentes, pero tanto las palabras como sus hechos dejan muy claro” lo contrario. Por eso, le insiste a la ciudadanía que elija entre si España sigue “avanzando” o vuelve al “pasado”, a unos 50 años, tal y como recalcó también el domingo en una entrevista en El País.
Ante estas palabras del jefe del Ejecutivo, el líder de los conservadores, Núñez Feijóo, dijo que esa reacción “rabiosa” supone la mejor evidencia de que “vamos por el buen camino”.