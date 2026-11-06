Contigo La Palma se presenta en La Laguna como la alternativa “al más de lo mismo de CC, PP y PSOE”

La formación Contigo La Palma, partido que preside Javier Gutiérrez Taño, ha presentado este jueves en La Laguna Gran Hotel, en una sala con más de 100 personas, su proyecto político, y lo ha hecho ante los palmeros y las palmeras que residen en Tenerife y ante otras personas vinculadas tanto a la comunidad universitaria como al empresariado y a colectivos de profesionales y trabajadores. La cita ha sido completamente abierta al público y a los medios de comunicación.
La organización política, nacida en febrero pasado en Los Llanos de Aridane, concurrirá, tal y como avanzó Gutiérrez Taño en su intervención central de ayer, a las elecciones del 23 de mayo de 2027 con listas en los catorce municipios de La Palma, en el Cabildo y además al Parlamento de Canarias.
Javier Gutiérrez Taño justificó de esta manera la celebración de este foro político en La Laguna: “En Tenerife viven miles de palmeros que siguen llevando la isla muy adentro. Queremos que sus miradas formen parte del programa de Contigo La Palma, porque queremos una isla a la que puedan volver y que cambie de rumbo desde la participación”. E
l presidente del partido repasó en su exposición las propuestas que la organización ha hecho públicas en los últimos meses: una reforma estructural del sector platanero, con una organización Asprocan más democrática, con una interprofesional del plátano y con la entrada del plátano en la Ley de Cadena Alimentaria; cinco mejoras en el nuevo reglamento del agua, para que no haya prórrogas con las aguas privadas después de 2040; un Plan Insular de Vivienda que movilice las más de 12.000 viviendas vacías en La Palma, y las alegaciones al proyecto turístico de Puerto Naos y al túnel de 335 millones entre El Remo y La Zamora.
Gutiérrez Taño además se refirió a medidas que el partido aún no había explicitado. En materia de agua, la definición de un plan con 24 acciones, entre las que se incluyen la 2 medición en tiempo real de la producción de todos los pozos y galerías, el rescate del acuífero del Valle de Aridane y un plan contra las fugas en las redes municipales.
En el sector del turismo, se plantea, dijo Gutiérrez Taño, acabar con los contratos de publicidad con turoperadores sin compromiso de permanencia, tras el cese de las operaciones aéreas de Jet2 con la isla, y también crear una plataforma pública de comercialización directa.
En el ámbito de la energía, la apuesta es una isla libre de fuel en 2050, con metas cada cinco años. En el apartado digital, se debe auditar lo que ya se tiene en este ámbito y hay que ponerse a trabajar en la inversión del programa La Palma Smart Island.
Luego, en el ámbito de la cultura, es necesario un Plan Director Insular y al menos el 2% del presupuesto del Cabildo para esos fines. “No han fallado nuestros paisajes ni nuestra gente: ha fallado un modelo que deja la isla en manos de otros”, afirmó el presidente de Contigo La Palma.
Gutiérrez Taño dejó muy claro que “somos un partido propositivo. No nacimos para decir que no a todo, sino para construir alternativas con datos, con plazos y diciendo quién paga y quién se beneficia, todo con transparecia, participación y rendición de cuentas”.
El mismo dirigente explicó en La Laguna que su formación política se financia con las cuotas de sus afiliados y con donaciones modestas: “Solo le debemos algo a la gente”.
El acto de anoche, conducido por la periodista y comunicadora palmera Alba Pérez, que también actuó como entrevistadora, además incluyó la proyección de un vídeo sobre el proyecto político del partido y un turno de palabra para preguntas y aportaciones del público asistente.