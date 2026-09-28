Adeje blindará su alumbrado público y culmina la transición LED

Adeje estrenará alumbrado 24 horas, guardia inmediata y transición total en su calles al LED. El Ayuntamiento aprobó recientemente en Pleno el expediente de contratación del nuevo servicio de mantenimiento y conservación del alumbrado público exterior y las instalaciones eléctricas municipales, un contrato valorado en casi 10 millones de euros, para una duración inicial de dos años prorrogables a otros dos. El nuevo pliego introduce varios cambios respecto al servicio actual.
El contrato da cobertura a las 11.587 luminarias municipales, distribuidas en 163 cuadros de mando, además de 79 edificios y dependencias municipales y 7 centros de transformación, con margen para incorporar ampliaciones previstas de hasta 700 nuevos puntos de luz durante la vigencia del contrato.
Entre las principales novedades que se aplicarán, fuentes técnicas municipales destacan el “cambio cualitativo” que supone garantizar un servicio permanente las 24 horas, los 365 días del año, para lo que el pliego fija una plantilla mínima estructurada en tres turnos con cuatro oficiales y cuatro peones en el turno de mañana, y un oficial y un peón en los turnos de tarde y de noche, además de un jefe de servicio, dos encargados generales y un oficial administrativo.
Esta dotación permitirá también atender servicios extraordinarios, como el apoyo a la Policía Local en situaciones de emergencia o fenómenos meteorológicos adversos.
Guardia de respuesta por WhatsApp
El nuevo contrato establece también un servicio permanente de guardia con recepción de avisos de los vecinos por teléfono o WhatsApp, de manera que las incidencias y averías puedan resolverse con mayor inmediatez, según las mismas fuentes.
El pliego prevé también la finalización de la transformación del alumbrado municipal a tecnología LED, con el objetivo de reducir el consumo energético y la dependencia de combustibles fósiles. La partida destinada a esta sustitución de luminarias de vapor de sodio de alta presión (VSAP) por LED asciende a 600.000 euros en el primer año del contrato, con incrementos progresivos hasta añadir casi 60.000 euros más en el cuarto ejercicio, lo que la convierte en la partida más elevada.
Iluminación navideña
El contrato incluye asimismo una mejora significativa de la iluminación ornamental navideña para todos los barrios y zonas turísticas de Adeje, así como el mantenimiento específico de las instalaciones fotovoltaicas municipales, un servicio que hasta ahora no figuraba de forma expresa en los pliegos anteriores, según las fuentes consultadas.
El concejal del Área de Buen Gobierno, Epifanio Díaz Hernández, señaló que “el nuevo contrato reforzará tanto el mantenimiento preventivo como la atención de las averías y las emergencias. Además, incluye el mantenimiento de edificios municipales, las instalaciones fotovoltaicas, los grupos electrógenos y el apoyo a las fiestas y eventos culturales y deportivos”.