Adeje sumará 51 nuevas viviendas protegidas: así será la promoción

El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha el expediente de contratación para construir 51 viviendas protegidas de promoción pública y 51 plazas de garaje en Adeje, con un valor estimado de 9,4 millones de euros. La promoción se destinará al alquiler social y asequible y se integrará en el parque público de vivienda.
La actuación forma parte de un paquete más amplio del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) para el sur de Tenerife. En conjunto, los proyectos previstos en Adeje, Arona y Guía de Isora suman 134 viviendas protegidas y 134 plazas de garaje, con un valor estimado de 29,84 millones de euros, sin IGIC.
La promoción de Adeje contempla 51 viviendas y sus correspondientes plazas de aparcamiento. El proyecto ya había recibido la aprobación técnica del Icavi en abril, cuando el presupuesto se actualizó hasta los 9.406.484,20 euros, frente a los 8,3 millones previstos inicialmente.
Vivienda pública para alquiler social en Adeje
El objetivo de la promoción es ampliar la oferta de vivienda pública en el sur de Tenerife, una de las zonas de la Isla donde el acceso al mercado residencial se ha convertido en una de las principales dificultades para numerosos hogares.
Las viviendas están incluidas en el Programa 6 de ayudas a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y con financiación europea Next Generation EU.
El proyecto de Adeje se integra en un expediente dividido en tres lotes. A las 51 viviendas del municipio se suman 59 viviendas protegidas en Arona, con una inversión de unos 16 millones de euros, y 24 en Guía de Isora, presupuestadas en 4,43 millones.
La suma de las tres actuaciones alcanza así las 134 viviendas protegidas y una inversión estimada cercana a los 30 millones de euros.
Más de 1.100 viviendas públicas en distintas fases en Tenerife
El Ejecutivo autonómico señala que estas promociones forman parte de una planificación más amplia para incrementar el parque público residencial de Tenerife.
Según los últimos datos difundidos por el Gobierno de Canarias, la Isla cuenta con 1.137 viviendas públicas en distintas fases: 496 están planificadas, 620 se encuentran en construcción y 21 ya han sido finalizadas.
Entre las actuaciones impulsadas durante los últimos meses figuran promociones en municipios como Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, Güímar, El Rosario, Los Realejos, Santiago del Teide, Arafo o La Victoria de Acentejo.
En Santa Cruz de Tenerife también se encuentra en marcha un convenio para desarrollar 263 viviendas protegidas, repartidas entre las 226 previstas en Cuevas Blancas y las 37 de María Jiménez. El acuerdo moviliza una inversión pública estimada de 41,7 millones de euros.
La promoción de Adeje representa ahora un nuevo paso administrativo dentro del paquete residencial previsto para el sur de Tenerife, aunque el inicio del expediente de contratación no equivale todavía al comienzo de las obras.