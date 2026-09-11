Adeje abre 150.000 euros en ayudas para estudiantes: un mes para pedirlas

El Ayuntamiento de Adeje ha abierto una nueva convocatoria de ayudas para la adquisición de material tecnológico destinada a estudiantes empadronados en el municipio que cursen estudios universitarios, máster habilitante o ciclos de Formación Profesional de grado superior durante el curso 2026/2027.
La convocatoria cuenta con una dotación total de 150.000 euros y establece un plazo de un mes para presentar las solicitudes, contado desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
El objetivo de estas ayudas es facilitar al alumnado el acceso a los medios tecnológicos necesarios para continuar sus estudios superiores y aliviar el esfuerzo económico que supone para las familias la compra de este tipo de material.
Quién puede solicitar las ayudas de Adeje
La convocatoria está dirigida al alumnado empadronado en Adeje que curse durante 2026/2027 estudios postobligatorios de nivel superior.
En concreto, incluye estudios universitarios, máster habilitante y ciclos formativos de Formación Profesional de grado superior.
Las bases reguladoras son las recogidas en la Ordenanza municipal de ayudas al estudio del Ayuntamiento de Adeje, aprobada inicialmente en 2023 y modificada posteriormente en 2024.
El extracto publicado este viernes en el BOP no detalla la cuantía individual que puede recibir cada estudiante.
Un mes para presentar la solicitud
Las personas interesadas disponen de un mes desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOP. Por tano, el plazo para presentar las solicitudes finalizaría el 13 de octubre de 2026, al trasladarse al siguiente día hábil por coincidir el 12 de octubre con festivo nacional.
Las solicitudes pueden presentarse de tres formas:
- Electrónicamente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Adeje
- Presencialmente en el Negociado de Educación, de lunes a viernes entre las 8.00 y las 14.00 horas
- Mediante cualquiera de los registros previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo Común.
Qué documentación hay que presentar
Entre la documentación exigida figura el documento de matrícula del curso 2026/2027 de cada estudiante para el que se solicite la ayuda.
También se requiere el DNI o NIE en vigor de la persona solicitante y de los integrantes de la unidad familiar, así como documentación para acreditar los ingresos familiares. La convocatoria toma como referencia la declaración de la renta de 2025.
Cuando alguna persona de la unidad familiar no esté obligada a presentar el IRPF, deberá aportar un certificado tributario de la Agencia Tributaria con los ingresos percibidos durante 2025.
En determinados casos también será necesario presentar documentación relativa a prestaciones, desempleo, separación o divorcio, guarda y custodia u otras situaciones familiares especiales.
Además, debe aportarse la información bancaria necesaria para efectuar el pago de la ayuda. El alta de terceros no será necesaria cuando ya se haya presentado en convocatorias anteriores y los datos bancarios no hayan cambiado.
Requisitos académicos
La convocatoria exige igualmente acreditar el cumplimiento de los requisitos académicos establecidos en las bases.
Entre la documentación figura un certificado del centro correspondiente que acredite la superación del porcentaje de créditos exigido para acceder a la ayuda.
Existe una excepción para quienes comiencen su formación superior. El alumnado de primer curso de carrera o máster debe presentar una declaración responsable indicando que se encuentra en esa situación y que no dispone de un expediente universitario previo.
También pueden contemplarse circunstancias excepcionales relacionadas con el periodo mínimo de empadronamiento o situaciones de especial necesidad, siempre que se acrediten conforme a las bases reguladoras.