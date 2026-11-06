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Trabajar en el Tranvía de Tenerife: convocan 40 plazas de empleo público

Además se prevé la creación de 15 plazas asignadas a jefatura de equipo de administración de sistemas, agente de fiscalización y ventas/revisión
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Tranvía de Tenerife. DA
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El consejo de administración de Metrotenerife ha dado luz verde a la convocatoria de 40 plazas de la oferta pública de empleo (OPE) de 2026, a la previsión de crear otras 15 en 2027, y a la estabilización de seis puestos de conducción.

Así lo acordó en su última reunión, celebrada el pasado 20 de octubre, y de la que da cuenta este viernes la compañía en un comunicado.

El consejo adoptó entonces “varios acuerdos dirigidos a la dotación de personal y la estabilidad estructural de la compañía con el objetivo de normalizar la operativa del servicio del tranvía”.

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En primer lugar, dio luz verde a la OPE de 2026, que consta de 40 plazas para cubrir perfiles en las áreas de conducción, regulación, revisión, administración, personal técnico de mantenimiento, responsabilidad de operaciones y personal técnico jurídico laboral.
También acordó una modificación complementaria de la OPE de 2021 para la estabilización de 6 plazas adicionales de conductor/a, en aplicación de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Y por último, aprobó el capítulo de gastos de personal del Programa Anual de Actuación, Inversiones y Financiación (PAIF) para 2027, que prevé la creación de 15 plazas asignadas a jefatura de equipo de administración de sistemas, agente de fiscalización y ventas/revisión, regulación, conducción, responsabilidad de línea y personal técnico de mantenimiento.
Asimismo, la compañía ha trasladado formalmente al Cabildo de Tenerife las bases de selección para las plazas de conducción, regulación y personal técnico de mantenimiento, además de la configuración de listas de reserva destinadas a la contratación laboral temporal.

Si bien la incorporación efectiva de este personal está sujeta a los plazos y requisitos regulados para el sector público, Metrotenerife indica que “se trabajará en la agilización de estos procedimientos con el objetivo de regularizar plenamente el servicio y garantizar la atención a los usuarios”.

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