Tenerife creará un alojamiento para personas LGBTIQA+ en situación de calle

El Cabildo de Tenerife destinará en 2027 un total de 189.437,91 euros a la puesta en marcha de un recurso alojativo dirigido a personas LGBTIQA+ en situación de sinhogarismo en la isla.
Para su creación, se contempla la concesión de una subvención nominativa que permitirá ofrecer alojamiento a las personas beneficiarias y facilitará, además, su acceso a recursos de apoyo y acompañamiento, según ha puntualizado la corporación insular en una nota de prensa.
Esta partida se recoge en el presupuesto de la Dirección Insular de Igualdad y Diversidad para 2027, que asciende a 2.451.683 euros, un 17,6% más que en el ejercicio anterior. Las cuentas contemplan, entre otras líneas de actuación, 300.000 euros en ayudas a proyectos de igualdad de género desarrollados por entidades sociales.
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha explicado que en las cuentas insulares para 2027 se recogen distintas líneas de trabajo orientadas a la prevención de la discriminación, la formación y la sensibilización, con el objetivo de contribuir a una isla “más igualitaria y respetuosa con la diversidad”.
Por su parte, la directora insular de Igualdad y Diversidad, Patricia León, ha señalado que las cuentas incluyen un incremento de las subvenciones destinadas a proyectos de igualdad y a las políticas municipales de diversidad, además de nuevas partidas para la formación y la sensibilización.
Ha destacado la importancia del trabajo en red con los ayuntamientos, las asociaciones de mujeres y los colectivos LGBTIQA+, cuya experiencia y conocimiento de la realidad de la isla son “fundamentales” para desarrollar actuaciones de sensibilización, participación y prevención de la discriminación en municipios.
PROYECTOS DE IGUALDAD
En materia de igualdad de género, precisa el Cabildo, el presupuesto para 2027 contempla 300.000 euros para subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de igualdad, lo que supone un incremento de 59.000 euros respecto al ejercicio anterior. Además, se mantienen las cuantías de las subvenciones dirigidas a las asociaciones de mujeres y a los ayuntamientos de la isla.
Estas ayudas están destinadas a apoyar iniciativas de sensibilización, formación, participación social y prevención de las violencias de género, así como proyectos dirigidos a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, con especial atención a las situaciones de mayor vulnerabilidad.
Las cuentas incluyen 25.000 euros para la creación de una Cátedra de Igualdad en colaboración con la Universidad de La Laguna (ULL) para promover la formación y el conocimiento especializado en esta materia.
El presupuesto recoge también 30.000 euros para las actividades del Centro Insular de Información, Asesoramiento y Documentación para la Igualdad de Género (CIADGE), un servicio público y gratuito que ofrece información y asesoramiento en materia de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, además de organizar talleres, charlas y otras acciones de sensibilización.
A estas partidas se suman 30.000 euros para el desarrollo de la programación con motivo del Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo, una cantidad que duplica la consignada en el ejercicio anterior.
POLÍTICAS MUNICIPALES
En el ámbito de la diversidad, el Cabildo incrementará de 60.000 a 80.000 euros las subvenciones destinadas a los ayuntamientos para el desarrollo de proyectos relacionados con la diversidad sexual, familiar y de género.
Esta línea de ayudas permite financiar iniciativas municipales de formación, sensibilización y prevención de la discriminación, así como actuaciones destinadas a mejorar el conocimiento y la atención a la diversidad LGBTIQA+ en el ámbito local.
Las cuentas incorporan, además, 8.000 euros para la creación de una Cátedra Cultural vinculada al Aula de Diversidad de la Universidad de La Laguna, y un incremento de 15.000 euros en la aportación al título de formación especializada en políticas LGBTIQA+, desarrollado en colaboración con la institución académica y orientado a mejorar la capacitación técnica en esta materia.