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Vecinos de El Médano salen a la calle contra el carril bici que elimina cerca de 200 aparcamientos

Los asistentes denunciaron que la supresión de aparcamientos está generando un mayor colapso en el pueblo
Movilización contra el carril bici en El Médano. DA
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Vecinos de El Médano se han concentrado en la tarde de este viernes 29 de mayo en la Plaza Roja para protestar contra la ejecución del nuevo carril bici, una actuación que, según denuncian, ha supuesto la eliminación de cerca de 200 plazas de aparcamiento en la zona.

Bajo el lema “Por el derecho al aparcamiento, no al carril bici de El Médano” reúne a residentes contrarios al proyecto, ya que la obra se ha llevado a cabo sin el consenso suficiente con los vecinos afectados y sin alternativas para el estacionamiento.

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La protesta comenzó en la Plaza Roja y recorrió distintas calles de El Médano entre gritos, pitidos y carteles contra la actuación. Los asistentes denunciaron que la supresión de aparcamientos está generando un mayor colapso en el pueblo, especialmente en un núcleo que ya soporta una elevada presión de tráfico y estacionamiento.

Los convocantes sostienen que la movilización llega después de considerar “agotado” el diálogo institucional. En este sentido, recuerdan el reciente Consejo de Barrio extraordinario, en el que cerca de 250 personas expresaron su oposición al proyecto y trasladaron su malestar por la forma en la que se ha ejecutado el nuevo carril bici.

Los vecinos insisten en que no se oponen a que se facilite la movilidad en bicicleta, pero sí a una planificación que, según afirman, ha eliminado aparcamientos sin ofrecer alternativas suficientes para los residentes, trabajadores y usuarios habituales de la zona.

La protesta ha puesto de manifiesto el rechazo de una parte de la población a una actuación que, según los afectados, está agravando los problemas de movilidad y estacionamiento en El Médano. Los asistentes reclaman que se escuche a los vecinos y que se revise el proyecto para evitar que el nuevo carril bici siga provocando perjuicios en la vida diaria del núcleo costero.

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